Magnatul israeliano-american Yakir Levi a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel din Miami

Yakir Levy, om de afaceri israelian și unul dintre protagoniștii serialului documentar de tip reality The Americans, a murit marți, la vârsta de 45 de ani, după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel din Miami, au relatat presa israeliană și autoritățile locale.

Circumstanțele incidentului nu au fost făcute publice, iar autoritățile americane nu au anunțat, până în prezent, cauza oficială a decesului.

Originar din orașul Ramla, Levy a devenit cunoscut în Israel în urma participării la emisiunea The Americans, difuzată de Channel 13. Serialul urmărește poveștile unor israelieni care s-au stabilit în Statele Unite, unde și-au construit afaceri de succes, păstrând în același timp legături puternice cu țara de origine.

Potrivit presei israeliene, Yakir Levy urmează să fie înmormântat în Israel. Data funeraliilor nu a fost anunțată. El lasă în urmă soția și cei trei copii.

A plecat în SUA cu 300 de dolari

În cadrul emisiunii, Levy a povestit că a emigrat în Statele Unite având doar 300 de dolari.

„Am venit cu 300 de dolari în buzunar și i-am transformat în milioane. Am reușit pas cu pas, prin multă muncă și cu multe visuri. Pot realiza orice îmi propun”, declara el.

În Statele Unite, Levy a fondat o companie specializată în restaurarea clădirilor afectate de dezastre naturale. În interviuri anterioare, acesta spunea că afacerea sa are și o componentă socială, oferind locuri de muncă persoanelor vulnerabile.

„Pe lângă faptul că reconstruim clădiri, reconstruim și viețile oamenilor. Am oferit o șansă femeilor care au fost victime ale abuzurilor, persoanelor dependente de droguri și foștilor deținuți – oameni pe care alții nu i-au vrut”, afirma Levy.