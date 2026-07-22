 Raluca Turcan, după ședința-maraton organizată la Cotroceni privind Legea salarizării: „Niciun venit aflat astăzi în plată nu va scădea” | adevarul.ro
search
Miercuri, 22 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Raluca Turcan, după ședința-maraton organizată la Cotroceni privind Legea salarizării: „Niciun venit aflat astăzi în plată nu va scădea”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Noua lege a salarizării nu va reduce niciun salariu aflat în plată, ci va corecta dezechilibrele acumulate în sistemul public, afirmă deputata PNL Raluca Turcan, care acuză existența unei campanii de manipulare în jurul reformei. Într-un interviu acordat Adevărul, Raluca Turcan, membră a Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, avertizează că adoptarea acestui act normativ ar debloca un jalon PNRR întârziat încă din 2023, de care depinde atragerea a aproape 770 de milioane de euro.

Raluca Turcan, membră a Comisiei de muncă din Camera Deputaților. FOTO: Facebook
Raluca Turcan, membră a Comisiei de muncă din Camera Deputaților. FOTO: Facebook

Deputata PNL detaliază și soluțiile legale analizate pentru deblocarea plății avansurilor prin programul SAFE, în condițiile în care guvernul interimar condus de Ilie Bolojan nu poate adopta o Ordonanță de urgență în acest sens.

Nu în ultimul rând, Raluca Turcan explică în ce condiții ar putea fi instalat un „guvern de armistițiu” la Palatul Victoria și subliniază că o astfel de formulă nu ar presupune revenirea PNL la guvernare alături de PSD.

Adevărul: Există un acord privind noua lege a salarizării unitare? Sunt categorii de oameni care se plâng că pierd bani din salariu.

Raluca Turcan: Vreau să fiu foarte clară: niciun venit aflat astăzi în plată nu va scădea prin aplicarea noii legi. Acesta este angajamentul politic pe care l-am susținut constant și unul dintre principiile fundamentale ale reformei.

Trebuie, însă, menționate câteva lucruri. În primul rând, din momentul în care prima versiune a legii a fost prezentată public de ministrul Dragoș Pîslaru – cel care, practic, a făcut munca pe care cei trei miniștri plini PSD ai muncii au evitat să o facă în privința unui jalon din PNRR ce trebuia finalizat încă din iunie 2023 – în spațiul public a început o campanie de manipulare bine țintită și coordonată.

Scopul campaniei a fost să inducă în societate două idei false. Prima intoxicare publică a acreditat ideea că legea taie salarii. A doua minciună a fost legată de ideea că noua lege ar trebui să mărească salariile tuturor bugetarilor.

Nu. Noua lege nu va diminua niciun venit. Nu. Noua lege va majora, în primul rând, salariile mici, rămase în urmă. Legea este construită pornind de la problemele reale ale sistemului public. Avem categorii profesionale care au rămas cu salarii foarte mici, uneori la limita unui nivel decent de trai. Avem dezechilibre majore între instituții, migrație de personal generată exclusiv de diferențele salariale și lipsă de motivație pentru oameni care se simt discriminați, deși au aceeași pregătire și aceleași responsabilități.

De aceea, legea este făcută, în primul rând, pentru cei rămași în urmă. Principiul este simplu: aceeași muncă, aceeași responsabilitate, aceeași recunoaștere salarială. Există, da, îngrijorări privind reașezarea unor sporuri sau componente salariale. Ele trebuie discutate cu seriozitate, dar raportându-ne întotdeauna la venitul final al angajatului, nu la un singur element al salariului.

Deci, prin această lege nu luăm bani de la unii pentru a-i da altora. S-ar corecta inechități acumulate în decenii și construim un sistem mai echitabil și mai predictibil. Se simplifică grilele de salarizare, se reduc excepțiile acumulate în timp și cresc salariile pentru categoriile rămase în urmă, fără diminuarea veniturilor aflate astăzi în plată.

Mai există încă discuții tehnice cu unele familii ocupaționale și, până la un punct, este firesc. Vorbim despre cea mai amplă reformă a salarizării din ultimii ani. Ceea ce nu mai este firesc este modul în care PSD încearcă să transforme această dezbatere într-o campanie de panică, fără nicio legătură cu textul legii.

Unii aleg să nu înțeleagă sau refuză să spună românilor ce înseamnă, în realitate, neadoptarea acestei legi:

• pierderea a aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR, bani nerambursabili, care vor trebui compensați fie printr-un deficit mai mare - ceea ce nu putem, căci pierdem fonduri europene, fie prin noi surse de venit la buget;

• perpetuarea unui sistem profund inechitabil, care generează anual noi diferențe salariale și deficit de personal în unele sisteme publice esențiale;

• continuarea avalanșei de litigii, într-un context în care statul are deja obligații rezultate din hotărâri judecătorești de peste 12 miliarde de lei. Practic, ajungem ca politica salarială să fie făcută în instanțe, nu de Guvern și de ordonatorii de credite.

Eu sper că vom ajunge la un consens. Odată cu adoptarea acestei legi și cu reforma administrației, vom avea un sector public mai echitabil, mai performant și mai util economiei românești. Pentru că, în final, un stat eficient înseamnă un mediu privat mai puternic, investiții mai multe și o economie care produce mai multă prosperitate.

„Spațiul de creștere este limitat la 12 miliarde de lei”

Adevărul: Ce impact bugetar își permite România să acopere în acest moment?

Raluca Turcan: Trebuie să alegem între populism și responsabilitate. Oricine poate promite salarii mai mari pe hârtie. O reformă serioasă este, însă, aceea pe care statul o poate finanța fără să împingă România într-o nouă criză bugetară.

Așa cum am spus, România se află într-un proces de consolidare fiscală. Avem obligația de a reduce deficitul bugetar, de a păstra ratingul de țară și de a continua absorbția fondurilor europene. În acest context, noua lege este construită în limitele pe care economia le poate susține în acest moment.

„Mai bine pierdem banii din PNRR”. Profesorii avertizează că școlile ar putea rămâne fără diriginți

Fondul anual de salarii al statului este de aproximativ 166 de miliarde de lei, iar spațiul de creștere pentru anul viitor este limitat, la aproximativ 12 miliarde de lei. Tocmai de aceea reforma nu poate însemna promisiuni fără acoperire, ci o distribuire mai echitabilă a resurselor existente.

Miza depășește însă legea salarizării. Vorbim despre credibilitatea României în fața Comisiei Europene și despre respectarea angajamentelor asumate prin PNRR. Întârzierea reformei pune în pericol sute de milioane de euro destinate investițiilor concrete: spitale, dispensare, școli, autostrăzi și alte proiecte de care românii au nevoie. Nu mi-aș dori ca România să transmită partenerilor externi mesajul că își asumă reforme doar pe hârtie.

Adevărul: Ce soluții există pentru plata avansurilor prin programul SAFE?

Raluca Turcan: Programul SAFE este un obiectiv strategic pentru România și, din acest motiv, ar trebui scos din disputa politică. Din punct de vedere juridic, există mai multe soluții. Dacă există un guvern cu puteri depline și sunt îndeplinite condițiile constituționale, cadrul legal poate fi creat prin Ordonanță de urgență. Alternativ, poate fi adoptată o lege în Parlament.

Important este însă ca România să aibă rapid un cadru legal stabil și necontestat, astfel încât implementarea programului să nu fie întârziată. Din păcate, PSD, partidul care vorbește astăzi despre blocaje, este același care, prin Sorin Grindeanu, a atacat la Curtea Constituțională actul normativ privind SAFE, generând exact incertitudinea juridică pe care o invocă astăzi.

Este greu să pretinzi că aperi implementarea unui program european în timp ce contești instrumentul legislativ prin care acesta este pus în aplicare.

Din punctul meu de vedere, SAFE trebuie tratat la fel ca PNRR sau aderarea la OCDE: ca un obiectiv strategic al României, nu ca o armă politică.

„Un guvern de armistițiu nu ar presupune refacerea fostei coaliții”

Adevărul: Ilie Bolojan a vorbit despre un „guvern de armistițiu”. Ce înseamnă, în practică, această formulă?

Raluca Turcan: În practică, un „guvern de armistițiu” ar însemna un executiv cu un mandat limitat și foarte clar, susținut pentru o perioadă determinată în vederea îndeplinirii unor obiective care nu mai suportă amânare: implementarea PNRR, deblocarea programului SAFE, accelerarea aderării la OCDE, reducerea deficitului bugetar și recâștigarea credibilității externe a României.

Un asemenea guvern nu ar presupune refacerea fostei coaliții. Ar presupune însă suspendarea temporară a conflictului politic și asumarea unor reguli clare: obiective precise, termene, responsabilități și reciprocitate. Cu alte cuvinte, nu simple declarații de susținere, ci decizii concrete.

Recunosc că sunt sceptică în privința posibilității ca toate cele patru partide ale fostei coaliții să ajungă la o formulă funcțională. Cei care au sabotat guvernarea condusă de Ilie Bolojan și au contribuit la declanșarea actualei crize trebuie să demonstreze că pot purta acum o discuție responsabilă despre ieșirea din impas, în condițiile in care, în această perioadă, PSD a evitat să recunoască un adevăr simplu: PNL nu a provocat această criză. Nu noi am dat jos Guvernul și nu noi am încercat să construim majorități prin racolarea sau folosirea unor oameni din alte partide. PNL a rămas consecvent angajamentelor asumate în fața propriilor alegători.

Ședință-maraton la Cotroceni pe legea salarizării. Negocierile durează de peste opt ore

Să ne imaginăm cum ar fi reacționat PSD dacă, fără știrea lui Sorin Grindeanu sau Olguța Vasilescu, cineva din PNL ar fi încercat să impună un premier din PSD, sprijinindu-se pe o grupare din interiorul partidului și pe o înțelegere cu președintele României. Reacția ar fi fost explozivă. Tocmai de aceea, standardele politice trebuie să fie aceleași pentru toată lumea.

Poziția noastră rămâne clară: PNL nu va reintra într-un guvern alături de PSD. Putem discuta despre susținerea punctuală a unui guvern, inclusiv printr-un vot de învestitură, dar numai pe baza reciprocității și a unui acord limitat, scris și verificabil privind obiectivele strategice ale României.

PNL consideră că soluția ar trebui, totuși, să fie un executiv reformist, credibil și competent, chiar și minoritar, capabil să ia decizii dificile și să le explice oamenilor. De aceea am propus, împreună cu USR și UDMR, desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Armistițiul” ar putea funcționa doar dacă înseamnă rezultate, nu mimarea consensului: un mandat precis, obiective măsurabile și susținere parlamentară reală.

Se vede foarte clar că, după ce toate celelalte scenarii politice au eșuat, PSD încearcă să îl transforme pe Ilie Bolojan în țap ispășitor. De fapt, ei nu vor acum un guvern cu puteri depline. Strategia este simplă: să lase un guvern cu puteri limitate să gestioneze cele mai dificile decizii, iar PSD să stea pe margine, criticând fiecare măsură și sperând că uzura politică va fi suportată exclusiv de PNL.

Este un joc politic pe care românii îl cunosc foarte bine. Vor încerca să transforme reformatorul în vinovat. Numai că această strategie nu a mers nici până acum și funcționează din ce în ce mai greu, pentru că oamenii văd cine a condus România în ultimii ani și cine încearcă acum să repare dezechilibrele bugetare și instituționale.

În următoarele săptămâni vom vedea multe încercări de a eroda încrederea în Ilie Bolojan și în PNL. Este o strategie politică previzibilă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
digi24.ro
image
Rodrigo De Paul, mesaj pentru Argentina după finala pierdută: Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează
stirileprotv.ro
image
„București, în șantier”. Episodul 4. Cum se lucrează pe eterna Prelungirea Ghencea. Diferențe foarte mari de la un tronson la altul. Pe o porțiune activitatea e la foc automat, pe alta nu e picior de muncitor
gandul.ro
image
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a COMPROMIS infrastructura Hugging Face
mediafax.ro
image
Ce a pățit iubita lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a luat legătura cu autoritățile pentru a rezolva problema
fanatik.ro
image
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
libertatea.ro
image
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene
digi24.ro
image
Cristian Bivolaru, informatorul Securității sub pseudonimul „George”. Coincidențele stranii între predarea dosarului său către CNSAS și momentul demisiei bruște de la FRF
gsp.ro
image
Ines Garcia a primit "ignore" de la Lamine Yamal
digisport.ro
image
Focaccia cu ierburi aromatice
click.ro
image
Băiatul care a cumpărat cu 3 dolari o geacă dintr-un second-hand a vândut-o, până la urmă, cu 90.000 de dolari
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Topul liceelor din România în funcție de media de admitere. Două colegii, pe primul loc, la egalitate
observatornews.ro
image
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
cancan.ro
image
În ce condiții vor crește vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare la pensie? Legea e foarte clară
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
Când poate ANAF să verifice banii primiți prin donație. Ce trebuie să știe românii despre transferurile de bani între persoane fizice
playtech.ro
image
Câți fani va avea Universitatea Craiova la meciul cu Levski Sofia de pe stadionul „Georgi Asparuhov”. Exclusiv
fanatik.ro
image
3 reguli de „aur” pentru a evita un accident auto în România. Titi Aur: „Acestea sunt cele mai mari greșeli”
ziare.com
image
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
digisport.ro
image
Elev cu media 8,82, rămas fără loc la liceu după repartizarea computerizată. Ce s-a întâmplat?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Bani pentru elevii care au dat examene. Ministerul Educației propune între 2.000 - 5.000 de lei
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Tânăr de 25 de ani din Iași, găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii lângă trupul său
click.ro
image
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii fericit”
click.ro
image
O zodie va avea lumea la picioare în august. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Taylor Swift sursa foto Profimedia jpg
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
VIDEO. Un autoturism Mercedes a luat foc pe Bulevardul Ion Mihalache din București. A cui e mașina și de unde a pornit incendiul?
image
Tânăr de 25 de ani din Iași, găsit mort în casă. Ce au descoperit anchetatorii lângă trupul său

OK! Magazine

image
"Creierul Chemo", un termen care descrie agonia bolnavilor de cancer. Kate Middleton a explicat ce a însemnat asta pentru ea

Click! Pentru femei

image
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!