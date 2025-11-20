Germania promite să ofere Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune

Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să furnizeze Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, a relatat AFP.

În timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, marți, Merz a declarat că Germania „face tot posibilul” pentru a echipa armata ucraineană cu sisteme de armament cu rază lungă de acțiune.

„În ultimele luni, am lucrat intens cu guvernul ucrainean la ceea ce numim tehnic «foc de rază lungă de acțiune». Armata ucraineană va fi echipată cu astfel de sisteme”, a anunțat cancelarul german.

„Cantitatea va crește în următoarele săptămâni și luni, dacă este necesar, până când astfel de sisteme vor putea fi produse și în Ucraina”, a adăugat el.

Întrebat însă dacă Germania va furniza Ucrainei rachete Taurus, Merz nu a oferit un răspuns clar, explicând că păstrarea unui grad de mister cu privire la amploarea ajutorului militar occidental este deliberată.

„Am convenit să nu discutăm public detaliile, deoarece considerăm că partea rusă ar trebui menținută în suspans cu privire la amploarea sprijinului nostru militar”, a spus el.

Rachetele Taurus, dorite de mult timp de Kiev, sunt capabile să lovească ținte aflate la 500 de kilometri, ceea ce ar depăși raza de acțiune tuturor celorlalte arme pe care Ucraina le-a primit de la aliați.

„Cu siguranță nu se referă la Taurus, ci la finanțarea germană a programelor ucrainene, care, firește, este în curs”, a apreciat pentru Kyiv Independent Fabian Hoffmann, cercetător doctorand la Universitatea din Oslo, specializat în tehnologia rachetelor.

„Nu cred că Germania finanțează racheta Flamingo, dar nu știm sigur. Germania a confirmat doar pentru mini-rachetele de croazieră Bars și dronele cu rază lungă de acțiune Liuti.”

Pe 1 iulie, Merz a declarat că decizia de a furniza rachete Taurus Ucrainei este suspusă examinării.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat într-un interviu acordat Financial Times pe 13 iulie că Germania nu va furniza Ucrainei rachete de croazieră Taurus, în schimb, va oferi Kievului sisteme de apărare aeriană Patriot achiziționate de la SUA.

Ucraina a primit deja rachete cu rază lungă de acțiune, precum ATACMS din partea SUA și Storm Shadow și SCALP din partea Regatului Unit și Franței. Aceste arme au avut inițial restricții de utilizare, putând fi folosite doar pe teritoriul ucrainean. Aliații occidentali au început să le relaxeze abia la sfârșitul anului trecut.

Germania este cel mai mare donator militar al Ucrainei din Europa. Pistorius a anunțat că Berlinul va oferi în acest an un ajutor militar de 9 miliarde de euro (10,4 miliarde de dolari), fiind luate în considerare și investiții în producția de apărare. Suma totală include un angajament suplimentar pentru ajutor militar în valoare de 1,9 miliarde de euro.