Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
Germania își retrage trupe din Irak, de teama unui război în Iran: „Protecția și securitatea soldaților noștri sunt prioritare”

Publicat:

Armata germană și-a retras din nou parțial trupele din Irak de la baza sa din Erbil, „ca urmare a tensiunilor crescânde în Orientul Mijlociu”, a anunțat joi Ministerul german al Apărării.

Soldați germani. FOTO bundeswehr.de
Soldați germani. FOTO bundeswehr.de

Este vorba despre o „măsură de precauție” și aceasta privește 'un număr de două cifre de personal neesențial pentru misiune', afirmă un purtător de cuvânt al acestui minister, , potrivit AFP, citată de Agerpres.

Săptămânalul german Der Spiegel a relatat că trupele au fost transferate în Iordania pe calea aerului.

Deja de la începutul lunii februarie, armata germană (Bundeswehr) își redusese prezența în nordul Irakului, unde sprijină forțele armate locale în cadrul unei misiuni NATO.

„Protecția și securitatea soldaților noștri sunt prioritare”, a mai spus același purtător de cuvânt. Numai soldații necesari pentru menținerea structurii de comandă a bazei de la Erbil vor rămâne acolo, a explicat acesta.

Erbil găzduiește principala bază a Bundeswehr în Irak, țară unde un număr mic de soldați germani consilieri militari sunt desfășurați de asemenea în capitala Bagdad.

Potrivit Der Spiegel, aproximativ 300 de soldați germani sunt staționați în Irak și Iordania. Majoritatea se află în Iordania, unde forțele aeriene germane sprijină cu avioane de realimentare în zbor coaliția internațională antiteroristă.

Desfășurarea militară americană în Golf se intensifică

După o nouă rundă tensionată de tratative indirecte americano-iraniene la Geneva, desfășurarea militară americană în Golf se intensifică, sporind temerile cu privire la un atac american iminent asupra Iranului.

„Există numeroase motive și argumente în favoarea unei lovituri împotriva Iranului”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Leavitt a subliat că, pentru Iran, ar fi „înțelept” să încheie un acord așa cum îi cere președintele american Donald Trump.

Trumo a trimis în zona Golfului o grupare navală și amenință Iranul cu o acțiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nuclear și de rachete balistice de care se teme Israelul.

Dar liderul american dorește în plus schimbarea puterii de la Teheran, scop urmărit și de protestele antiguvernamentale violente lansate la sfârșitul lunii decembrie și care au fost în final reprimate de autoritățile iraniene.

