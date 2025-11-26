Incendiu la depozitul de miniție de la Mija: a ars o clădire și 150 de încărcături de azvârlire

Un incendiu a avut loc miercuri dimineață la depozitul de muniție de la Mija, Ministerul Economiei precizând că au ars circa 150 de încărcături de azvârlire, produs PG-7VM și o clădire de circa 150 mp.

Un incendiu a avut loc miercuri dimineață la Uzina Mecanică Mija în secția obiectiv 22 pirotehnie. Muncitorii s-au autoevacuat, iar incendiul a fost stins până la sosirea pompierilor militari.

În aceeași secție, în 2007 a avut loc o explozie in care au fost răniți patru muncitori.

„Detașamentul de Pompieri Moreni intervine în localitatea Mija, unde, din primele informații ale apelantului, a fost semnalat un incendiu produs la un depozit cu muniție.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era lichidat, iar în acest moment se înregistrează doar degajări de fum. Se acționează pentru ventilarea spațiilor afectate. Au fost evacuate 25 de persoane.

La fața locului sunt mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni, precum și 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

Până în prezent nu au fost identificate victime”, a transmis ISU Dâmboviţa.

Ulterior, Ministerul Economiei a transmis că este la curent cu incidentul produs astăzi la depozitul de muniție din Mija, județul Dâmbovița. Ministrul Radu Miruță a fost informat și urmărește îndeaproape situația.

„Conform primelor informații, incendiul a fost stins în integralitate, fără a fi înregistrate victime. La faţa locului sunt în continuare mobilizate echipaje ISU din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte.

În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că au ars părți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire, produs PG-7VM, având un preț aproximativ de 70 de euro per componentă. De asemenea, o clădire cu o suprafață de circa 150 mp a fost afectată de incendiu.

În prezent, nu este cunoscută cauza exactă a incendiului. Investigațiile sunt în derulare. MEDAT rămâne în contact permanent cu autoritățile competente și va reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce acestea vor fi confirmate oficial”, a informat ministerul.