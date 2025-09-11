Video Val de proteste în toată Franța. Aproape 200.000 de oameni au participat la mișcarea „Blocați totul”

Aproape 200.000 de oameni au ieșit miercuri în stradă, în mai multe orașe din Franța, în cadrul mișcării „Blocați totul”, a anunțat Ministerul de Interne francez.

La ora 23.00, Ministerul de Interne anunța 175.000 de manifestanți înregistrați la 596 de adunări și 253 de blocaje. Până la finalul zilei, numărul acestora urcase la 197.000. Mișcarea a fost promovată săptămâni la rând pe platformele de socializare și a fost susținută de stânga, de sindicatul CGT și de organizația Solidaires, transmite BFMTV.

Numeroase orașe au fost traversate de coloane masive de manifestanți, în timp ce 80.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pentru a supraveghea manifestațiile.

„Vrem servicii publice care să funcționeze, mai multe taxe pentru bogați, mai puține pentru săraci și o distribuție mai echitabilă a bogăției”, spunea Jean-Baptiste, 30 de ani, asistent social din Paris.

„Aș vrea să existe o distribuție mai bună a banilor și ca politicienii să dea un exemplu mai bun, mai ales în ceea ce privește cheltuielile lor”, a declarat Christian, 59 de ani, angajat în serviciul pentru copii și tineret al unei autorități locale din La Rochelle.

Alți manifestanți au denunțat o „negare” democratică, vizându-l direct pe Emmanuel Macron. „Politicienii nu ascultă ce spune votul”, a afirmat Bastien, student de 23 de ani, care a ieșit în marș alături de alți 10.400 de oameni la Rennes, potrivit prefecturii.

Sute de persoane arestate

Mai multe manifestații au degenerat în confruntări cu poliția, care a folosit gaze lacrimogene și a făcut sute de arestări. Până seara, fuseseră reținute 521 de persoane, dintre care 251 la Paris, potrivit prefecturii.

În centrul capitalei, un incendiu a afectat fațada unei clădiri, posibil declanșat accidental în urma unei intervenții a poliției, a precizat parchetul. La Rennes, un autobuz a fost vandalizat și incendiat, potrivit companiei locale de transport Star. La Toulouse și în alte orașe, manifestațiile s-au încheiat cu ciocniri violente.

Directorul general al Reporters Sans Frontières (RSF - Reporteri fără Frontiere), Thibaut Bruttin, a condamnat „actele aparente de brutalitate ale forțelor de ordine împotriva jurnaliștilor care acopereau protestele”.

Au fost raportate și câteva blocaje rutiere. Pe calea ferată nu s-au înregistrat perturbări majore, însă SNCF a semnalat „acte de sabotaj”. Gara Châtelet-Les Halles din Paris, un nod esențial în regiunea Île-de-France, a fost închisă la cererea poliției, la fel și centrul comercial de deasupra.

După această zi, susținută doar de sindicatele CGT și Solidaires, organizațiile sindicale reunite fac apel la grevă pe 18 septembrie. „Această mobilizare este un succes”, a transmis CGT într-un comunicat. Lidera sa, Sophie Binet, a declarat la RTL că speră ca protestul din 18 septembrie „să fie și mai puternic”.