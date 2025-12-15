François Bayrou, fost premier al Franței, a fost spitalizat de urgență

Fostul premier al Franței, François Bayrou, în vârstă de 74 de ani, a fost internat la spitalul din Pau, a precizat primăria orașului în comunicat.

„Starea sa de sănătate se îmbunătăţeşte, dar necesită monitorizare medicală încă câteva zile. Prin urmare, nu va putea participa la consiliul municipal de luni, nici la consiliul comunitar prevăzut pentru joi”, iar agenda sa pentru această săptămână este anulată, a adăugat municipalitatea, scrie News.ro.

Pe 5 decembrie, în cadrul unui forum cetăţenesc la Pau, François Bayrou a anunţat că are gripă, potrivit cotidianului La République des Pyrénées.

Conform buletinului din 10 decembrie al Santé publique France, activitatea gripală era „în puternică creştere” la începutul lunii decembrie în ţară, toate regiunile franceze trecând la nivelul de alertă epidemică, cu excepţia Corsicii (aflată în pre-epidemie).

Bayrou a preluat funcția de prim-ministru în decembrie 2024. În septembrie anul următor, acesta și-a prezentat demisia după ce guvernul său a căzut în urma unei moțiuni de cenzură.