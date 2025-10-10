Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a livrat armatei un număr record de sisteme de război electronic

Deputatul Petro Poroșenko, liderul partidului Solidaritatea Europeană și al cincilea președinte al Ucrainei, a livrat armatei ucrainene un lot record de de sisteme de război electronic Ai-Petri. Este cea mai mare livrare individuală de astfel de sisteme de până acum, a anunțat marți Solidaritatea Europeană, relatează euromaidanpress.com.

Potrivit producătorilor, sistemul de război electronic Ai-Petri SV are capacitatea să detecteze locația operatorilor ruși de drone, să deruteze dronele inamice și să interfereze cu sistemul de navigație al bombelor ghidate rusești. Componentele unui astfel de sistem includ o stație radar modernă, module de război electronic și o componentă anti-dronă.

„25 de complexe Ai-Petri înseamnă protecție pentru sute de kilometri de front în fața dronelor inamice și a bombelor ghidate ”, a scris Poroșenko, pe rețelele de socializare. „Ne doborâm din nou propriul record și predăm un lot mare de complexe ce vor proteja forțele noastre speciale, parașutiștii, infanteriștii marini și alte ramuri ale serviciilor”.

El a subliniat că cel mai recent lot este transferat către Forțele de Apărare în baza unui contract cu statul - a doua comandă de acest fel de până acum, ceea ce confirmă recunoașterea de către guvern a eficacitatea sistemului Ai-Petri pe câmpul de luptă.

Eficiența războiului electronic

Poroșenko a subliniat că, atunci când proiectul a fost demarat, ideea de a acoperi întreaga linie de contact cu sisteme de război electronic anti-recunoaștere părea nerealistă. Însă, abia circa un an mai târziu, sistemele Ai-Petri protejează deja sute de kilometri de front în regiunile Harkov, Sumî, Donețk, dar și în sud.

Un sistem Ai-Petri include modulul de război electronic în sine, o camionetă, un bruiaj de tip cupolă care funcționează pe mai multe frecvențe, o stație de încărcare și componente electronice de bază. Poroșenko a declarat anterior că sistemul a fost proiectat de echipa sa de programatori și ingineri și nu are echivalent în Forțele Armate ale Ucrainei, dar nici în armata rusă.

„Am dat drumul producției de serie ”, a declarat el.

Începând din toamna lui 2023, Poroșenko a investit peste 200 de milioane de grivne (aproximativ 4,8 milioane de dolari) din fonduri personale în dezvoltarea și producția sistemelor de război electronic Ai-Petri SV.