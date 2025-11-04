Fostul director al spionajului francez, Bernard Bajolet, acuzat că a încercat să șantajeze un om de afaceri. Procesul începe joi

Bernard Bajolet, fost director al Direcției Generale de Securitate Externă (DGSE), se confruntă cu acuzații grave de complicitate la tentativă de șantaj și încălcare a libertății individuale. Procesul lui readuce în prim-plan unul dintre cele mai controversate dosare care implică spionajul francez și mediul de afaceri.

În vârstă de 76 de ani, Bernard Bajolet, care a condus DGSE între aprilie 2013 și mai 2017, a fost trimis în judecată pentru presupusa sa implicare într-o tentativă de șantaj îndreptată împotriva omului de afaceri Alain Duménil, un personaj controversat, cunoscut pentru multiple litigii comerciale și dosare judiciare, notează intelligenceonline.

Procesul se desfășoară la Tribunalul din Bobigny și este programat să înceapă joi, 6 noiembrie, urmând să dureze două zile.

De unde au pornit acuzaţiile

Totul a început pe 12 martie 2016, pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle, când omul de afaceri Alain Duménil, care urma să zboare spre Elveția, a fost reținut de poliția de frontieră sub pretextul unei verificări de rutină a pașaportului. El a fost condus într-o încăpere izolată, unde au apărut doi bărbați în civil, despre care ulterior s-a aflat că erau de la DGSE, dar ale căror identități nu au fost niciodată dezvăluite.

Potrivit anchetatorilor, aceștia i-au transmis lui Alain Duménil că datorează statului francez 15 milioane de euro și ar fi recurs la amenințări directe, arătându-i un album cu fotografii ale sale și ale familiei, pentru a-l face să înțeleagă că este monitorizat îndeaproape.

Furios, omul de afaceri le-ar fi spus că va depune plângere penală, moment în care agenții l-au lăsat în pace şi au dispărut apoi fără urmă, identitatea lor nefiind niciodată dezvăluită.

Aşa cum a promis, Alain Duménil a făcut o plângere, în urma căreia a fost deschis dosarul care urmează să ajungă pe masa instanţei joi şi în care directorul spionajului francez, Bernard Bajolet, este acuzat de complicitate la şantaj.

Cum se apără Bernard Bajolet

În timp ce avocatul lui Alain Duménil, William Bourdon, a calificat cazul drept „emblematic pentru modul în care un fost înalt funcționar s-a folosit de resursele statului pentru a-și regla conturile”, fostul şef al serviciilor franceze neagă orice acuzaţie.

Bernard Bajolet a recunoscut că a aprobat „în principiu” o întâlnire la aeroport cu Alain Duménil, dar susține că scopul era pur procedural: relansarea dialogului între avocații celor două părți pentru soluționarea unui litigiu financiar mai vechi.

El a respins orice implicare directă în organizarea operațiunii și a declarat că nu a dat instrucțiuni precise despre desfășurarea întâlnirii, aruncând responsabilitatea asupra „șefului de serviciu însărcinat cu dosarul”.

Refuzul său de a dezvălui numele acestuia este justificat de „secretul apărării naționale”, un argument care complică procesul și ridică întrebări despre limitele transparenței în activitatea serviciilor secrete.

La rândul său, avocatul lui Bajolet, Mario-Pierre Stasi, a catalogat acuzațiile drept „un nonsens juridic”.

„Clientul meu nu a comis nicio infracțiune, nu i se poate reproșa niciun act concret sau vreo inițiativă personală care să aibă legătură cu o faptă penală”, a declarat acesta.

Alain Duménil, un personaj controversat

Relația tensionată dintre DGSE și Alain Duménil datează de peste două decenii. Serviciul de informații externe îl consideră pe omul de afaceri responsabil pentru o pierdere de 15 milioane de euro, dintre care 3 milioane ar reprezenta dobânzi, provenite dintr-un eșec financiar al anilor ’90.

La acea vreme, DGSE administra un patrimoniu privat, moștenit din perioada postbelică, menit să asigure autonomia financiară a serviciului în eventualitatea unei ocupații străine sau a dispariției guvernului.

În anii 1990, banii au fost investiţi într-o societate care a intrat ulterior în colaps, moment în care Alain Duménil, chemat să redreseze situația, ar fi profitat de circumstanțe, transferând, printr-un holding propriu, acțiunile DGSE către alte trei companii controlate de el, potrivit unei investigații publicate în 2021.

De atunci, serviciile franceze îl acuză pe Alain Duménil că a înșelat statul, în timp ce acesta afirmă că este victima unei campanii de intimidare orchestrate de foști ofițeri DGSE.

Un proces cu implicații sensibile

Cazul ridică probleme juridice și politice delicate, întrucât implică abuzul de autoritate, secretul de stat și relațiile lipsite de transparenţă dintre puterea publică și serviciile de informații, astfel că verdictul este aşteptat în Franţa cu un interes deosebit.