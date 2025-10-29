Fost instructor militar european, arestat în Ucraina pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce spune SBU

Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunţat miercuri, 29 octombrie, că au arestat un fost instructor militar care lucrase în Ucraina şi este originar dintr-o ţară europeană neprecizată, fiind acuzat de spionaj în beneficiul Rusiei, relatează AFP şi EFE.

„Potrivit elementelor din dosar, acest străin i-a furnizat inamicului informaţii oficiale despre forţele de apărare ucrainene şi se pregătea de comiterea unor acte teroriste”, au afirmat SBU într-un comunicat difuzat pe social media , potrivit Agerpres, care citează cele două agenții internaționale.

„Însărcinat cu formarea personalului mobilizat”

Suspectul a sosit în Ucraina la începutul anului 2024 pentru „a lucra în calitate de instructor însărcinat cu formarea personalului mobilizat”.

Instructorul militar avea „competențe în mânuirea armelor de foc şi antrenament tactic”, potrivit comunicatului care nu precizează nici cetățenia, nici funcția suspectului.

Potrivit acestei surse, el a început să colaboreze cu Moscova câteva luni mai târziu; serviciile de securitate ruse (FSB) i-au dat instrucţiuni cu privire la fabricarea de încărcături explozive şi i-au furnizat pistoale şi muniţii.

Spionul, plasat în detenţie după ce a fost arestat la Kiev, riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare şi confiscarea bunurilor, potrivit SBU.

Mii de dosare penale pentru colaborare cu Moscova

De la începerea invaziei ruse în Ucraina la ordinul preşedintelui rus Vladimir Putin în februarie 2022, Kievul a deschis mii de dosare penale pentru colaborare cu inamicul şi a arestat constant presupuşi agenţi ce lucrau pentru Moscova