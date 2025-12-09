Trump îl îndeamnă pe Zelenski să încheie un acord de pace și îi critică pe liderii europeni: „Sunt slabi. Cred că nu știu ce să facă”

Donald Trump a avertizat că Rusia are avantajul în negocierile de pace în curs cu Ucraina, și a sugerat că Volodimir Zelenski ar trebui „să se adune și să înceapă să accepte lucruri”.

Într-un interviu acordat publicației POLITICO, președintele americane a criticat dur aliații europeni ai Ucrainei, acuzându-i că „vorbesc prea mult” dar „nu livrează” pacea poporului ucrainean.

„Cred că sunt slabi. Dar cred și că vor să fie și corecți din punct de vedere politic. Cred că nu știu ce să facă. Europa nu știe ce să facă.”

Președintele american a condus eforturile diplomatice recente pentru a încheia războiul de aproape patru ani, propunând un cadru de pace care nu a fost încă acceptat pe deplin nici de Kiev, nici de Moscova.

Planul se confruntă cu obstacole semnificative, în special în ceea ce privește potențialele concesii teritoriale pe care Rusia le cere de la Ucraina și, de partea cealaltă, garanțiile de securitate mecanismele de protecție împotriva unor eventuale acțiuni militare ale Rusiei,

Când a fost întrebat care parte are o influență mai mare la masa negocierilor, răspunsul lui Trump a fost fără echivoc: „Nu încape nicio îndoială în această privință. Este vorba de Rusia. Este o țară mult mai mare.”

În ceea ce-l privește pe Zelenski, care a anunțat marți planuri de a prezenta o propunere de pace revizuită, eliminând „punctele evidente anti-Ucraina”, Trump a fost tranșant: „Va trebui să fie pe fază și să înceapă să accepte lucruri ”.

Președintele american și-a exprimat opinii mixte cu privire la modul în care europenii au gestionat criza, declarând că apreciază „actuala echipă” de lideri, dar i-a acuzat că au dezamăgit poporul ucrainean.

„Vorbesc prea mult. Și nu livrează Vorbim despre Ucraina. Vorbesc, dar nu livrează. Și războiul pur și simplu continuă, la nesfârșit.”

Trump a abordat și remarcile recente ale fiului său, Donald Trump Jr., care a indicat că președintele ar putea abandona negocierile dacă propunerea actuală eșuează în a aduce pacea.

„Nu este adevărat. Dar nici nu este complet greșit”, a clarificat Trump. „Trebuie să... știți, ei trebuie să fie de acord. Dacă nu citesc acordurile, potențialele acorduri, atunci nu va fi ușor cu Rusia, pentru că Rusia are avantajul, superioritatea.”

Trump a declarat în interviul de luni seară că a prezentat un proiect actualizat al planului de pace, care a primit feedback pozitiv din partea anumitor oficiali ucraineni, dar pe care Zelenski însuși nu l-a studiat încă.

„Ar fi frumos dacă l-ar citi”, a spus Trump.

Un summit convocat în grabă luni la Londra, găzduit de premierul britanic Keir Starmer și la care au participat președintele francez Emmanuel Macron și Zelenski, a fost menit să întărească puterea de negociere a Ucrainei.