Foto Zelenski, întrevedere cu Papa Leon XIV la Castel Gandolfo. Liderul ucrainean se află în vizită oficială în Italia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit marți, pe 9 decembrie, cu Papa Leon al XIV-lea pentru o discuție de 30 de minute la reședința papală din Castel Gandolfo, în timpul vizitei sale în Italia.

Vizita are loc în timp ce Kievul caută să obțină susținerea unor parteneri esențiali, în timp ce navighează printr-un peisaj diplomatic tensionat, modelat de noul efort al SUA pentru o înțelegere de pace. Zelenski urmează să se întâlnească în cursul zilei și cu premierul italian Giorgia Meloni, notează Kyiv Independent.

„În timpul discuțiilor, Sfântul Părinte a reiterat necesitatea continuării dialogului”, a transmis Vaticanul după întrevedere. „De asemenea, au fost abordate subiectele privind prizonierii de război și nevoia de a asigura întoarcerea copiilor ucraineni la familiile lor.”

Papa Leo, care a cerut „o pace justă și durabilă” de la începutul pontificatului său, și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru ucraineni și disponibilitatea Vaticanului de a găzdui negocieri.

Zelenski a declarat că discuțiile s-au concentrat pe aspecte umanitare și a adăugat că l-a informat pe Papa Leon al XIV-lea cu privire la eforturile diplomatice ale Ucrainei împreună cu SUA pentru avansarea unui proces de pace.

El l-a invitat de asemenea pe Papă să viziteze Ucraina, descriind o astfel de vizită drept „un semnal puternic de sprijin pentru poporul nostru”.

Liderii europeni au devenit tot mai nemulțumiți de faptul că sunt excluși din discuțiile construite în jurul unui proiect de acord americano-rus — document care cerea concesii ample din partea Kievului și care a stârnit îngrijorare în capitalele UE.

Întâlnirea lui Zelenski cu Papa vine după discuțiile cu premierul britanic Keir Starmer și alți lideri la Londra, pe 8 decembrie, înainte ca președintele ucrainean să ajungă la Bruxelles pentru întâlniri cu secretarul general al NATO Mark Rutte și oficiali europeni de rang înalt.

Zelenski a declarat pentru Bloomberg că negocierile cu Washingtonul depind în continuare de „chestiuni sensibile”, inclusiv garanții de securitate și statutul regiunilor din estul Ucrainei.

Bruxellesul rămâne divizat în privința ideilor SUA referitoare la gestionarea activelor ruse înghețate, Belgia — unde se află majoritatea fondurilor — opunându-se propunerilor de redirecționare a acestora.