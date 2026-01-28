Lider european, îngrijorat de starea psihică a lui Trump după întâlnirea de la Mar‑a‑Lago. Casa Albă respinge informațiile

Robert Fico, unul dintre puținii lideri UE care susțin frecvent pozițiile lui Trump, și-a exprimat îngrijorarea față de „starea psihologică” a președintelui american, au declarat doi diplomați pentru Politico.

Fico a folosit chiar cuvântul „periculos” pentru a descrie impresia pe care i-a lăsat-o Trump în timpul întâlnirii lor de la reședința acestuia din Mar‑a‑Lago, Florida, pe 17 ianuarie.

Conversația sa cu ceilalți lideri europeni a avut loc pe marginea unui summit de urgență al UE, organizat pentru a discuta tensiunile transatlantice generate de amenințările lui Trump privind Groenlanda și tarifele impuse unor țări europene.

Fico și-a exprimat opinia într-o discuție informală cu câțiva lideri și oficiali UE, nu în timpul reuniunii formale, au precizat diplomații, scrie Politico.

Această reacție a premierului slovac este cu atât mai surprinzătoare cu cât el este un susținător vocal al lui Trump.

Unul dintre diplomații care au relatat discuția a spus că Fico părea „traumatizat” de întâlnire și l-a caracterizat pe Trump ca fiind „ieșit din minți”.

Casa Albă a respins relatările diplomaților, calificându-le drept „știri false”.

Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că întâlnirea de la Mar‑a‑Lago a fost „pozitivă și productivă”.

Un oficial prezent la întâlnire a spus că nu-și amintește momente stânjenitoare sau schimburi nepotrivite și că discuția a fost plăcută și normală, cu unele schimburi amuzante surprinse de fotograf.

Îngrijorările legate de starea psihică a lui Trump devin tot mai discutate în cercurile europene. Președintele SUA, în vârstă de 79 de ani, a negat constant orice problemă cognitivă, afirmând că nu suferă de Alzheimer.

Recent, Trump a părut să uite denumirea bolii Alzheimer în timpul unei conversații cu un jurnalist, în care a negat că ar suferi de această afecțiune.

„La o anumită vârstă, cam la 86, 87 de ani, a început să aibă, cum se numește?”, a spus Trump, arătând spre frunte și uitându-se către purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, pentru a-l ajuta să găsească termenul.

„Alzheimer”, i-a răspuns aceasta. „Ceva de genul Alzheimer. Ei bine, eu nu am asta”, a răspuns președintele, potrivit unui material publicat de HuffPost.