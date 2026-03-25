search
Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Moartea proprietarului OnlyFans, anunțată cu întârziere: „Nu a fost o moarte subită”

0
0
Publicat:

Leonid Radvinski, antreprenorul de origine ucraineană care a deținut platforma OnlyFans până la moartea sa, pe 20 martie, era atât de discret încât exista o singură fotografie cu el în spațiul public.

Miliardarul Leonid Radvinski, proprietarul OnlyFans, a murit la 43 de ani FOTO: X/ @nexta_tv

Miliardarul murise de câteva zile înainte ca informația să devină publică, scrie The Independent.

„Cei din interior știau că Radvinski avea probleme de sănătate de ceva timp și, deși moartea sa este tragică, a lăsat în urmă o companie pregătită și rezilientă”, a declarat Bachman pentru New York Post.

„Nu a fost o moarte subită, a existat multă pregătire. A murit cu câteva zile înainte ca presa să afle, astfel că activitatea companiei nu a fost afectată.”

Înainte de moarte, Radvinski, cunoscut pentru discreția sa, a cumpărat un apartament de lux de 19 milioane de dolari în Miami, într-o clădire exclusivistă care îi asigura intimitate totală.

Născut în Ucraina și crescut în Chicago, el a evitat constant expunerea publică, deși deținea OnlyFans, platformă pe care a transformat-o într-un business de miliarde după ce a cumpărat compania-mamă în 2018. Sub conducerea sa, OnlyFans a revoluționat industria divertismentului pentru adulți, permițând creatorilor să păstreze 80% din veniturile generate prin abonamente.

În urma sa a rămas soția sa, Yekaterina „Katie” Chudnovski, avocat și filantrop implicat în proiecte de cercetare a cancerului.

Într-una dintre rarele sale apariții publice, Radvinski a participat în 2024 la o gală alături de soția sa pentru a susține cercetarea în domeniul bolilor gastrointestinale. Cu acea ocazie, Chudnovski a anunțat că au contribuit la finanțarea unui grant de 23 de milioane de dolari pentru cercetarea cancerului, făcând o referire subtilă la problemele de sănătate ale lui Radvinsky.

Datorită oamenilor de știință pe care îi susținem, un miracol a urmat altuia. Progresele vor schimba pentru totdeauna tratamentul cancerului. Iar Leo este aici în această seară, demonstrând că știința și miracolele merg mână în mână”, a spus aceasta.

Potrivit Forbes, la 10 martie averea lui Radvinski era estimată la 4,7 miliarde de dolari, fiind unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Între 2021 și începutul lui 2025, ar fi încasat aproape 1,3 miliarde de dolari din dividendele OnlyFans, unde era director și acționar majoritar.

Participația sa era deținută printr-un trust. De asemenea, ar fi încercat să își vândă pachetul de acțiuni pentru 8 miliarde de dolari, dar nu a găsit o bancă dispusă să intermedieze tranzacția.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

