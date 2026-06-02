Evoluția galopantă a dronelor și a sistemelor de război electronic a dat naștere unui fenomen militar implacabil: „transparența totală” a câmpului de luptă. Această nouă realitate desființează complet doctrinele militare tradiționale pe care marile puteri ale lumii le-au considerat imuabile, scrie The Economist într-o amplă analiză.

Serviciul în infanterie nu a fost niciodată o sarcină facilă, însă realitatea actuală a teatrelor de operațiuni a devenit de o cruzime fără precedent. În așa-numita „zonă de excludere”, dictată de roiurile de drone ce survolează estul Ucrainei, riscul de a cădea victimă unui algoritm militar este omniprezent.

În februarie 2026, militarii ucraineni care încercau să facă joncțiunea cu puținii camarazi rămași în orașul Mirnograd au înțeles rapid ecuația: dronele rusești, coordonate de operatori bine camuflați, transformă orice vehicul într-o țintă sigură. Singura opțiune rămasă a fost infiltrarea lentă, pe jos, prin masivele forestiere — un proces care poate dura săptămâni, transformând rotațiile de trupe în misiuni ce se întind pe luni de zile.

În mod paradoxal, la celălalt capăt al lumii se derula un scenariu aparent opus: avioanele de vânătoare americane și israeliene bombardau nestingherite Iranul, utilizând senzori de ultimă generație, radare, sisteme satelit și chiar piratarea camerelor de supraveghere stradală din Teheran pentru a-l lichida pe liderul suprem Ali Khamenei. Dincolo de diferențele tehnologice masive de execuție, ambele conflicte converg către aceeași concluzie: omenirea a intrat în epoca transparenței tactice depline, scrie The Economist.

Iluzia victoriei rapide și statistica sumbră a păcii pierdute

Liderii mondiali continuă să decline decizii de război ghidați de credința iluzorie într-o victorie facilă și rapidă. În fapt, realitatea din teren se transformă invariabil într-un blocaj pozițional de uzură. Cifrele oferite de institutele de monitorizare indică o fractură sistemică în arhitectura de securitate globală:

Programul de Date privind Conflictele de la Uppsala (UCDP) a înregistrat nu mai puțin de 65 de conflicte de stat active în cursul anului 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 80 de ani, mai exact de la debutul monitorizării în 1946.

Institutul de Cercetare pentru Pace de la Oslo (PRIO) confirmă că, în pofida unei ușoare scăderi a mortalității strict pe front în 2023, ultimii patru ani reprezintă cea mai violentă perioadă înregistrată la nivel mondial de la încheierea Războiului Rece.

Conceptul de „transparență tactică” se bazează pe trei piloni: o rețea densă de senzori performanți, putere de foc de înaltă precizie și rețele digitale capabile să transmită datele instantaneu. Reducerea acestei revoluții doar la termenul de „drone” reprezintă o eroare de analiză. Drona este doar avatarul vizibil al acestei metamorfoze.

Potrivit viceamiralului de aviație britanic Simon Stradgin, ritmul actual de inovare este halucinant: codul sistemelor fără pilot este rescris la fiecare câteva zile, actualizările majore de software apar la șase săptămâni, iar arhitectura hardware se schimbă complet la fiecare șase luni.

De la Bayraktar la centura de uzură a dronelor cu fibră optică

Dacă imediat după 11 septembrie 2001 Pentagonul deținea monopolul dronelor prin modelele Predator și Reaper, prima armă care a democratizat acest segment pentru statele medii a fost modelul turcesc Bayraktar TB2, cu succese notabile în Libia (2019), Siria și Armenia (2020), culminând cu blocarea coloanelor de blindate rusești la porțile Kievului în 2022.

Ulterior, în perioada 2024–2026, locul marilor aparate de zbor a fost luat de producția industrială de masă a dronelor FPV, ieftine și letale. Împreună cu artileria și fortificațiile, acestea au generat o „centură de uzură” a cărei adâncime a crescut de la 5 kilometri în fazele inițiale ale războiului, la aproape 30 de kilometri în prezent. Robotizarea a cuprins inclusiv logistica de bază: dronele-bombardier livrează hrană și apă în tranșeele izolate, iar evacuarea răniților este lăsată în seama platformelor terestre fără pilot (UGV), forțele ucrainene operând peste 24.000 de astfel de misiuni doar în primul trimestru al anului 2026.

Prețul uman al acestei vizibilități totale este însă uriaș. Estimările indică pierderi rusești (morți și răniți) situate între 1,1 și 1,4 milioane de oameni — echivalentul a unu din 25 de bărbați ruși cu vârsta sub 50 ani. De cealaltă parte, deși cifrele absolute ale Ucrainei sunt mai reduse datorită avantajului defensiv și a utilizării tehnologiei în locul factorului uman, impactul demografic este mai sever, afectând proporțional aproximativ unu din 16 bărbați ucraineni activi rămași în țară.

„Războiul clasic de manevră – în care armatele se mișcă rapid, mizând pe efectul de șoc – este în prezent irealizabil. Revenirea la acest model va fi posibilă doar atunci când războiul va trece în formatul unei confruntări robot contra robot, la viteze de procesare superioare celei umane”, argumentează generalul Valerii Zalujnîi, fost comandant al armatei ucrainene.

Nu toți analiștii împărtășesc acest determinism. Profesorul Stephen Biddle de la Universitatea Columbia consideră că impactul senzorilor este parțial supralicitat și că echilibrul va fi restabilit prin sisteme laser și capabilități de război electronic (EW). Eficiența celebrelor proiectile americane Excalibur ghidate prin GPS a scăzut de la 70% la doar 6% în câteva luni din cauza bruiajului rusesc. Pentru a contracara acest fenomen, în bătălia din regiunea Kursk, Rusia a introdus în premieră utilizarea pe scară largă a dronelor ghidate prin cablu de fibră optică, imune la bruiaj, tactică adoptată rapid de ambele tabere.

Eșecul „loviturii de grație” și apariția „litoralului aerian”

Deși comandamentul militar britanic miza pe o doctrină inspirată din campania chirurgicală a Israelului, care a neutralizat într-o singură noapte apărarea antiaeriană a Iranului folosind avioane de vânătoare de generația a cincea, experții avertizează că superioritatea aeriană clasică nu mai garantează victoria.

Expertul militar Franz-Stefan Gady subliniază că la altitudini de sub 4.000 de metri s-a născut o zonă distinctă, numită „litoralul aerian”. Similar apelor maritime puțin adânci, unde navele mari devin vulnerabile în fața minelor și a șalupelor rapide, această secțiune a atmosferei este saturată de mii de drone ieftine care pot bloca forțele convenționale.

Operațiunile Israelului din Liban confirmă teoria: în pofida dominației aeriene absolute, armata israeliană a fost nevoită să curețe localitățile la firul ierbii, înregistrând pierderi în fața combatanților Hezbollah, care au început la rândul lor să folosească drone cu fibră optică după modelul ucrainean.

Aceeași eroziune o înregistrează și conceptul american de „knockout” aerian din cadrul Operation Epic Fury. Deși aviația SUA a lovit peste 13.000 de ținte pe teritoriu iranian, serviciile de informații recunosc că Teheranul a reușit să își conserve 75% din lansatoarele de rachete și 70% din arsenalul balistic și de croazieră, ascunzându-le în rețelele subterane săpate în relief stâncos.

Inteligența artificială și spectrul unui calcul nuclear greșit

Pentru a compensa, Pentagonul încearcă să comprime la maximum timpul scurs între detectare și neutralizare (kill-chain). Armata americană integrează sistemul de inteligență artificială Maven cu modele mari de limbaj (cum ar fi Claude de la Anthropic sau Mistral), permițând identificarea automată a până la 5.000 de ținte pe zi — un volum inabordabil pentru personalul uman.

Această automatizare a războiului vine însă la pachet cu o devalorizare profundă a dreptului internațional umanitar. Generalul Matt Van Wagenen, fost înalt oficial NATO, avertizează că normele internaționale sunt ignorate sistemic în ultimii ani, amenințările la adresa infrastructurii civile devenind monedă curentă în retorica noii administrații de la Washington, condusă de Donald Trump.

Dincolo de aspectele convenționale, umbra nucleară rămâne reală. Evaluările serviciilor secrete americane indicau în toamna anului 2022 o probabilitate de 50% ca Federația Rusă să apeleze la arme nucleare tactice în cazul în care pierderea peninsulei Crimeea devenea iminentă.

Cel mai periculos test pentru această nouă doctrină a transparenței absolute s-ar putea desfășura însă în strâmtoarea Taiwan. În eventualitatea unui conflict direct între SUA și China, sateliții și senzorii vor transforma oceanul într-un spațiu unde disimularea marilor flote va fi imposibilă. Strategia americană de a lansa atacuri cibernetice și cinetice rapide asupra „sistemului nervos” al armatei chineze ascunde un risc sistemic uriaș: algoritmii de inteligență artificială ar putea confunda și lovi accidental centrele de comandă ale arsenalului nuclear al Beijingului.

O eroare de calcul fatală, generată de aceeași veche și periculoasă iluzie politică conform căreia tehnologia de vârf poate garanta un război scurt, curat și cu un învingător cert.