Exoschelete testate pe front: soldații ucraineni spun că pot alerga mai repede și transporta mai mult

Armata Ucraina a început să testeze în condiții reale de luptă o tehnologie care până de curând părea desprinsă din filmele SF: exoschelete portabile, capabile să reducă efortul fizic al militarilor și să le crească mobilitatea.

Primele testări au loc pe frontul de la Pokrovsk, unde unități din cadrul Corpului 7 de asalt aerian au integrat aceste dispozitive atât în activități logistice, cât și în poziții de luptă.

Cum funcționează dispozitivul

Exoscheletele sunt concepute pentru a fi fixate în jurul taliei și picioarelor, cu o structură care susține spatele și se extinde spre genunchi. Sistemul include mecanisme la nivelul șoldurilor care ajută la mișcare și distribuirea greutății.

Potrivit militarilor, dispozitivul reduce cu aproximativ 30% presiunea asupra mușchilor picioarelor, permițând soldaților să se deplaseze cu viteze de până la 19 km/h pe distanțe de aproximativ 16 kilometri.

Un alt avantaj este portabilitatea: exoscheletul cântărește în jur de două kilograme și poate fi pliat astfel încât să încapă într-o servietă.

Testat în condiții reale de luptă

Imagini publicate de armată arată soldați folosind exoscheletele pentru a transporta și încărca obuze într-un sistem de artilerie CAESAR howitzer.

„Artileriștii suportă zilnic eforturi fizice extreme. Transportă între 15 și 30 de proiectile pe zi, fiecare cântărind aproximativ 50 de kilograme”, a explicat colonelul Vitalii Serdiuk.

Dispozitivele sunt dotate și cu un sistem bazat pe inteligență artificială, care adaptează în timp real modul de funcționare în funcție de sarcina asupra corpului, oferind mai multe moduri de utilizare.

O premieră pe câmpul de luptă

Reprezentanții armatei susțin că este pentru prima dată când astfel de echipamente sunt testate direct în luptă de o unitate ucraineană, iar modelele utilizate sunt, deocamdată, prototipuri.

În paralel, și Statele Unite dezvoltă tehnologii similare. Printre acestea se numără sistemul SABER exosuit sau exoscheletul ONYX exoskeleton, însă acestea nu au fost încă introduse pe scară largă în dotarea militară.

Un posibil avantaj tactic

Într-un război în care logistica și rezistența fizică joacă un rol crucial, astfel de tehnologii ar putea oferi un avantaj important pe termen lung.

Deocamdată, testele continuă, iar eficiența reală a exoscheletelor va depinde de modul în care acestea vor rezista în condițiile dure ale frontului.