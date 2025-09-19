Un fost ofițer ucrainean care a trecut de partea Rusiei în 2014 se află în fruntea ofensivei forțelor ruse asupra orașului Kupiansk, regiunea Harkov relatează BBC News Ucraina, citat de RBC Ucraina.

Unitatea rusă care încearcă să avanseze spre orașul Kupiansk este condusă de Serhi Storojenko, născut în regiunea asupra căreia forțele ruse a lansat o ofensivă. Acesta este responsabil cu întocmirea rapoartelor privind ritmul ofensivei ruse pe acest front, care ajung la șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov.

Născut în satul Murafa din regiunea Harkov, acesta și-a început serviciul în Brigada 36 de Apărare a Coastei din cadrul Marinei Ucrainene, după care a fost promovat de la comandant de companie la comandant de brigadă. De asemenea, a avut funcția de adjunct al comandantului contingentului ucrainean de menținere a păcii din Kosovo, ca parte a forțelor KFOR.

Ofițerul ucrainean a trădat Ucraina în perioada anexării Crimeei de către Rusia în 2014. La doar o săptămână după așa-zisul referendum privind „alipirea Crimeei”, a primit un pașaport rusesc și ulterior a condus Brigada 126 de Apărare de Coastă înființată de Rusia.

Storojenko a susținut că s-a retras în timpul evenimentelor din peninsulă, prezentând raportul relevant. El a insistat că nu a acționat în niciun fel, nici împotriva Ucrainei, nici împotriva Rusiei.

Însă foștii săi camarazii spun o altă poveste: ofițerul i-a încurajat activ pe soldații ucraineni să-și trădeze jurământul militar - să predea armele și să se alăture forțelor ruse. De asemenea, el a oferit forțelor de ocupație asistență substanțială în timp ce slujea în Forțele Armate Ucrainene.

Fostul purtător de cuvânt al Forțelor Armate Ucrainene în Crimeea și analist militar, colonelul Vladislav Seleznov, care îl cunoștea personal pe Storojenko, consideră că Rusia l-a cumpărat. Acesta ar fi fost de altfel implicat în scheme de deturnare a ajutorului umanitar de la unitatea sa în scopuri personale.

„Cred că în 2014 i s-a făcut o ofertă pe care nu a putut-o refuza... A fost un ofițer decent și ținea la reputația sa, dar testul suprem - când viața arată cine este cineva cu adevărat - l-a picat”, a spus Seleznov.

Comandant în războiul Rusiei împotriva Ucrainei

La începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Storozjenko a fost șeful cartierului Armatei a 35-a din Districtul Militar Est. Această unitate militară a luptat pe teritoriul regiunii Harkov. Armata a 35-a a fost decimată la începutul lunii iunie 2022 în timpul luptelor pentru orașul Izium.

Storojenko este asociat cu o serie de crime de război, inclusiv cu ordinul de a lansa un atac cu rachete asupra Sumî. În 2023, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut serviciile colaboratorului promovându-l la gradul de locotenent general și numindu-l comandant al Armatei a 6-a, cea care face eforturi să cucerească orașul Kupiansk.

Care este situația pe frontul din Kupiansk

Rapoartele care susțineau că forțele rusești ar fi ajuns în centrul orașului Kupiansk au creat o adevărată vâlvă. Însă purtătorul de cuvânt al grupării operațional-strategice de forțe Dnipro, locotenent-colonelul Oleksi Belskyi, a dat asigurări că aceste informații sunt false. Acestea au fost infirmate și de Centrul pentru Combaterea Dezinformării.

Pe de altă parte, comandantul Regimentului 429 Sisteme Fără Pilot Separate Ahile, Iurii Fedorenko, a raportat că un număr semnificativ de grupuri rusești de recunoaștere și sabotaj au intrat în oraș. Ulterior s-a descoperit că ocupanții au reușit să se strecoare prin conducte de gaze dezafectate. În final, operațiunea de infiltrare a fost zădărnicită: trupele ucrainene au reacționat rapid, inundând și distrugând aceste rute secrete de transfer al trupelor și proviziilor.