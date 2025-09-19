search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un fost comandant al armatei ucrainene conduce ofensiva rusă asupra orașului Kupiansk

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un fost ofițer ucrainean care a trecut de partea Rusiei în 2014 se află în fruntea ofensivei forțelor ruse asupra orașului Kupiansk, regiunea Harkov relatează BBC News Ucraina, citat de RBC Ucraina.

image

Unitatea rusă care încearcă să avanseze spre orașul Kupiansk este condusă de Serhi Storojenko, născut în regiunea asupra căreia forțele ruse a lansat o ofensivă. Acesta este responsabil cu întocmirea rapoartelor privind ritmul ofensivei ruse pe acest front, care ajung la șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov.

Născut în satul Murafa din regiunea Harkov, acesta și-a început serviciul în Brigada 36 de Apărare a Coastei din cadrul Marinei Ucrainene, după care a fost promovat de la comandant de companie la comandant de brigadă. De asemenea, a avut funcția de adjunct al comandantului contingentului ucrainean de menținere a păcii din Kosovo, ca parte a forțelor KFOR.

Ofițerul ucrainean a trădat Ucraina în perioada anexării Crimeei de către Rusia în 2014. La doar o săptămână după așa-zisul referendum privind „alipirea Crimeei”, a primit un pașaport rusesc și ulterior a condus Brigada 126 de Apărare de Coastă înființată de Rusia.

Storojenko a susținut că s-a retras în timpul evenimentelor din peninsulă, prezentând raportul relevant. El a insistat că nu a acționat în niciun fel, nici împotriva Ucrainei, nici împotriva Rusiei.

Însă foștii săi camarazii spun o altă poveste: ofițerul i-a încurajat activ pe soldații ucraineni să-și trădeze jurământul militar - să predea armele și să se alăture forțelor ruse. De asemenea, el a oferit forțelor de ocupație asistență substanțială în timp ce slujea în Forțele Armate Ucrainene.

Fostul purtător de cuvânt al Forțelor Armate Ucrainene în Crimeea și analist militar, colonelul Vladislav Seleznov, care îl cunoștea personal pe Storojenko, consideră că Rusia  l-a cumpărat. Acesta ar fi fost de altfel implicat în scheme de deturnare a ajutorului umanitar de la unitatea sa în scopuri personale.

„Cred că în 2014 i s-a făcut o ofertă pe care nu a putut-o refuza... A fost un ofițer decent și ținea la reputația sa, dar testul suprem - când viața arată cine este cineva cu adevărat - l-a picat”, a spus Seleznov.

Comandant în războiul Rusiei împotriva Ucrainei

La începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Storozjenko a fost șeful cartierului Armatei a 35-a din Districtul Militar Est. Această unitate militară a luptat pe teritoriul regiunii Harkov. Armata a 35-a a fost decimată la începutul lunii iunie 2022 în timpul luptelor pentru orașul Izium.

Storojenko este asociat cu o serie de crime de război, inclusiv cu ordinul de a lansa un atac cu rachete asupra Sumî. În 2023, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut serviciile colaboratorului promovându-l la gradul de locotenent general și numindu-l comandant al Armatei a 6-a, cea care face eforturi să cucerească orașul Kupiansk.

Care este situația pe frontul din Kupiansk

Rapoartele care susțineau că forțele rusești ar fi ajuns în centrul orașului Kupiansk au creat o adevărată vâlvă. Însă purtătorul de cuvânt al grupării operațional-strategice de forțe Dnipro, locotenent-colonelul Oleksi Belskyi, a dat asigurări că aceste informații sunt false. Acestea au fost infirmate și de Centrul pentru Combaterea Dezinformării.

Pe de altă parte, comandantul Regimentului 429 Sisteme Fără Pilot Separate Ahile, Iurii Fedorenko, a raportat că un număr semnificativ de grupuri rusești de recunoaștere și sabotaj au intrat în oraș. Ulterior s-a descoperit că ocupanții au reușit să se strecoare prin conducte de gaze dezafectate. În final, operațiunea de infiltrare a fost zădărnicită: trupele ucrainene au reacționat rapid, inundând și distrugând aceste rute secrete de transfer al trupelor și proviziilor.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
digi24.ro
image
FOTO | Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor. Cum au fost surprinse de fotografi
stirileprotv.ro
image
Ce mașină îți iei pe BANII de pe un iPhone 17. Cât costă noul telefon de la Apple
gandul.ro
image
Bolojan a discutat cu reprezentanții marilor rețele comerciale. Retailerii i-au transmis că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie
mediafax.ro
image
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce a urmărit Rusia prin trimiterea dronelor în Polonia. Analistul ucrainean Pavlo Rad explică scopul
libertatea.ro
image
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
O femeie s-a dus la bijutier cu inelul moștenit de la bunica ei și a avut o surpriză uriașă când a auzit cât valorează
antena3.ro
image
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
observatornews.ro
image
Imaginile dezastrului! Cum s-a zguduit pământul în timpul cutremurului de aproape 8 grade. VIDEO
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Cine este Tania Turtureanu? Artista o înlocuieşte pe Irina Rimes la meciul România – Republica Moldova?
playtech.ro
image
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de femeie!”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Românii care pot pierde pensia dacă nu depun acest document
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Întrebat ce a mâncat la dineul de stat, Donald Trump a răspuns abrupt: ”Ce naiba ne-au servit ei acolo”. Cum s-a simțit în UK

Click! Pentru femei

image
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?