search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Europa, prinsă în capcana lingușelii. Lecția periculoasă a diplomației cu Trump

0
0
Publicat:

Vizitele oficiale care implică covoare roșii, parade militare și toasturi ceremoniale par să fi devenit noua rețetă de calmare a președintelui american Donald Trump. Dar în spatele fastului și al etichetelor de curtoazie se ascunde o strategie de gestionare a relațiilor externe care riscă să slăbească poziția Europei exact în fața actorului de care încearcă să se apropie: Statele Unite, susține în Politico, Jeremy Shapiro, director de cercetare și șeful biroului de la Washington al Consiliului European pentru Relații Externe.

Primirea regească făcută de Londra lui Trump nu va aduce prea multe beneficii/FOTO:EPA/EFE
Primirea regească făcută de Londra lui Trump nu va aduce prea multe beneficii/FOTO:EPA/EFE

Marea Britanie a oferit recent un exemplu de manual: o primire demnă de un monarh, completată cu gardă călare, calești, discursuri grandioase și un meniu diplomatic croit pe gustul unui lider obsedat de imagine. Donald Trump, aparent satisfăcut de spectacol, a răspuns cu elogii, declarând că relația dintre Washington și Londra este „fără egal în lume”.

Dar acest tip de abordare, care combină lingușeala cu speranța de a preveni izbucniri imprevizibile, nu doar că nu oferă garanții pe termen lung, ci poate chiar submina poziția aliaților SUA. Ceea ce mulți lideri par să nu înțeleagă – sau să ignore deliberat – este că flatările pot calma o întâlnire, dar nu schimbă o politică.

Ego-ul ca instrument diplomatic? O iluzie costisitoare

De la paradele Bastiliei oferite de Macron, la diplomația sumo-ului organizată de fostul premier japonez Abe, până la ultimele banchete regale britanice, se repetă aceeași logică: dacă îi oferi lui Trump spectacolul pe care îl adoră, vei evita represaliile politice și vei pleca cu o fotografie reușită. Dar această abordare, mai aproape de psihologia relațiilor publice decât de diplomația clasică, are un revers: creează aparența unei stabilități, în timp ce vulnerabilitatea reală crește.

Fără o abordare coerentă, comună și fermă, aliații riscă să devină figuranți într-un teatru în care decorul contează mai mult decât conținutul. Trump nu este un lider care poate fi „înduplecat” prin deferență sau promisiuni vagi. Din contră: orice gest de slăbiciune e perceput ca un semnal că se pot cere mai mult.

De la Bruxelles la Doha: cum a fost interpretată slăbiciunea

În iulie, Ursula von der Leyen a încercat să calmeze spiritele tensionate cu Washingtonul oferind o întâlnire plină de zâmbete, angajamente comerciale și reafirmări ale legăturii transatlantice. A fost declarată un succes imediat – chiar dacă a rezultat un acord de liber schimb cu multiple concesii în favoarea SUA. Câteva săptămâni mai târziu, Trump ataca din nou UE pentru reglementările privind serviciile digitale, ignorând complet înțelegerile anterioare.

Și Qatarul, un aliat strategic din Golf, a învățat o lecție dură: a oferit SUA un avion de 400 de milioane de dolari pentru a înlocui bătrânul Air Force One. Un gest considerat cel mai extravagant cadou făcut vreodată unui președinte american. A urmat o serie de declarații prietenoase. Dar când Israelul a lovit liderii Hamas chiar în capitala Qatarului, Washingtonul a ales să ignore incidentul. Diplomația fastuoasă a eșuat în a obține ceea ce conta cu adevărat: protecție politică.

Londra, pe drumul periculos al autoamăgirii

În cazul Marii Britanii, nu doar că a fost pus în scenă un spectacol perfect pentru apetitul narcisist al lui Trump, dar majoritatea investițiilor americane anunțate cu fast în cadrul „Tech Prosperity Deal” erau deja decise dinainte și doar reambalate într-o narațiune convenabilă.

Mai mult, după aplauze și toasturi, Londra riscă să se confrunte cu presiuni reale din partea Washingtonului privind propria taxă pe serviciile digitale – un subiect sensibil pe care Trump îl consideră discriminatoriu față de companiile americane.

Și pentru ca ironia să fie completă, același Trump, răsfățat la Londra, nu ezită să își manifeste sprijinul deschis pentru Nigel Farage și formațiunea sa, ReformUK – un gest care subminează direct poziția politică a guvernului britanic în exercițiu.

Flatarea nu este strategie. E mecanism de supraviețuire

Este ușor de înțeles de ce liderii europeni aleg această cale: nimeni nu își dorește o criză diplomatică provocată de o ieșire impredictibilă a președintelui SUA. Dar în loc să rezolve problemele, această abordare creează o dependență periculoasă de impresia de armonie. Pentru fiecare banchet reușit, vine o nouă rundă de cereri. Iar când cadourile devin condiție pentru stabilitate, alianțele nu mai sunt bazate pe valori comune, ci pe tranzacții.

Europa trebuie să înțeleagă că, în fața unui lider ca Trump, ceea ce contează nu sunt gesturile simbolice, ci forța colectivă, consecvența și claritatea pozițiilor. SUA răspund la fermitate, nu la lingușeli. Și dacă UE vrea să evite să fie tratată ca o colecție de state-satelit, trebuie să acționeze unitar și să învețe că prestigiul nu se negociază cu toasturi și parade, ci cu principii și pragmatism, îndeamnă Jeremy Shapiro în Politico.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
stirileprotv.ro
image
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
gandul.ro
image
Virusul West Nile în România: 30 de cazuri de infecție. Care este categoria cea mai vulnerabilă
mediafax.ro
image
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 17 ani la conducerea Fiscului din Cecenia. Adolescentul a avut 7 funcții oficiale
antena3.ro
image
Verificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi reale
observatornews.ro
image
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
'Găinile și picioarele', problema de clasa a III-a la care adulţii găsesc cu greu răspunsul corect
playtech.ro
image
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT! Mai multe școli și spitale din România au primit e-mailuri de amenințare: „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Pensii octombrie 2025. Vești excelente pentru seniori. Banii vin mai devreme
mediaflux.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
mineriada Mineri şi ofiţeri de poliţie pe străzile Bucureştiului (iunie 1990)
Mineriada din septembrie 1991: lovitura de stat care a blocat reformarea României
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Mesajele secrete ale lui Kate Middleton către Prințul Harry după vizita lui în Marea Britanie: „Mingea este în terenul tău”

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?