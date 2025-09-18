search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Președintele Trump ridică miza: UE, pusă în fața unor cerințe imposibil de onorat

0
0
Publicat:

Deși inițial au cerut Washingtonului sancțiuni mai dure contra Rusiei, liderii europeni se văd acum în poziția incomodă de a răspunde propriilor standarde – impuse de Donald Trump.

Ursula von der Leyan și DOnald Trump/FOTO:Profimedia
Ursula von der Leyan și DOnald Trump/FOTO:Profimedia

Presiunile tot mai insistente ale unor guverne europene asupra președintelui american Donald Trump, pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei, au primit o replică neașteptată. Potrivit unei analize recente publicate de The Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a inversat brusc dinamica cererilor și le-a transmis europenilor propriul set de condiții: oprirea totală a importurilor de petrol rusesc și impunerea de tarife punitive Chinei și Indiei.

Cerințe considerate, în cercurile diplomatice europene, ca fiind deliberat inabordabile.

Potrivit unor surse citate de jurnaliștii americani, discuțiile din această săptămână în cadrul Consiliului UE au dus la amânarea unui nou pachet de sancțiuni, în încercarea de a găsi o formulă care să răspundă noilor realități – fără a escalada tensiunile comerciale sau a destabiliza echilibrele interne ale blocului comunitar.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat după o discuție telefonică cu Donald Trump că următorul pachet de sancțiuni vizează sectoare-cheie ale economiei rusești: sistemul bancar, criptomonedele și energia.

Presiune pe activele rusești înghețate

O temă centrală în dialogul transatlantic o constituie utilizarea activelor rusești înghețate – o sumă estimată la 300 de miliarde de dolari, păstrată în principal în sistemul Euroclear din Belgia. Trump a cerut explicit ca aceste fonduri să fie mobilizate pentru finanțarea apărării ucrainene, idee pe care administrația sa o susține public. Deocamdată, Europa a folosit doar dobânzile acumulate din aceste fonduri, reticentă să le transforme în pârghii de finanțare directă, de teama afectării credibilității sale ca centru financiar global.

Însă, în condițiile reducerii sprijinului militar american direct pentru Kiev, liderii europeni resimt o presiune crescândă de a-și asuma un rol mai proactiv – inclusiv în gestionarea acestor fonduri.

Cereri imposibil de onorat?

Diplomați europeni recunosc, neoficial, că unele dintre condițiile impuse de Trump – cum ar fi interzicerea completă a importurilor de petrol rusesc sau sancționarea economică a Indiei și Chinei – sunt departe de a putea fi implementate. Ungaria și Slovacia, profund dependente de energia rusească, se opun vehement unei accelerări a procesului de renunțare totală la petrolul și gazele din Rusia. De altfel, chiar dacă UE s-a angajat să elimine importurile de energie rusească până în 2027, realitatea economică arată că în 2024 au fost achiziționate combustibili în valoare de 27 de miliarde de dolari – direct sau indirect.

Citește și: „Mi se spune președintele Europei”. Trump se laudă că i-a convins pe liderii UE să crească cheltuielile NATO la 5% din PIB

Germania, Franța și Italia – cele mai mari economii ale Uniunii – continuă să importe gaze și produse petroliere rusești, în ciuda angajamentelor publice privind diversificarea energetică.

Bruxellesul respinge „trumpismul economic”

În ceea ce privește tarifele comerciale, Bruxellesul preferă o abordare punctuală, vizând entitățile și persoanele care încalcă sancțiunile existente, mai degrabă decât strategia generalizată de impunere de tarife, specifică administrației Trump. În noul pachet de sancțiuni ar putea apărea mai multe companii chineze, iar o rafinărie indiană a fost deja sancționată în cursul verii. Însă o escaladare împotriva Indiei este improbabilă, întrucât UE poartă în prezent negocieri pentru un acord de liber-schimb cu New Delhi.

În culisele instituțiilor europene, nemulțumirile se acumulează. Oficialii de la Bruxelles remarcă faptul că, deși Trump cere măsuri radicale, el însuși a fost reticent în a impune sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. Singura decizie notabilă: introducerea unor tarife de 50% pentru produsele indiene, ca represalii pentru achizițiile acestora de petrol rusesc.

Soluția de compromis: împrumut din fonduri înghețate

Printre opțiunile discutate în prezent se numără și varianta ca UE să acorde Ucrainei un împrumut garantat de activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, asumându-și responsabilitatea pentru eventuale pierderi ale Euroclear. În cazul în care Rusia nu va plăti despăgubiri după încheierea conflictului, activele ar rămâne blocate sub regim sancționator, evitându-se astfel confruntarea juridică cu deținătorii de obligațiuni.

„Fondul rezultat ar putea deveni, practic, un instrument deschis și nelimitat de sprijin militar pentru Ucraina”, a declarat un oficial european implicat în negocieri. Moscova a avertizat deja că va răspunde cu măsuri similare, vizând proprietățile companiilor europene rămase active în Rusia.

Concluzii: UE între retorică și realitate

Presiunile lui Trump evidențiază încă o dată decalajul dintre discursul public al liderilor europeni și capacitatea lor reală de a renunța la dependențele economice de Rusia, China și India. În același timp, lipsa de coordonare internă și teama de represalii economice subminează eforturile comune ale UE de a impune costuri reale agresiunii rusești.

Răspunsul Europei se conturează lent, în pași mărunți, într-un moment în care timpul joacă în favoarea Kremlinului.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
6 zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
gandul.ro
image
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Adevărul urât despre plajele din Albania, dezvăluit de doi turişti români. Ce nu se vede în pozele perfecte
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea boxului! Ricky Hatton a murit la doar 46 de ani
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Adela Popescu revine la TV. Vedeta a semnat fără să stea pe gânduri. Unde o vom vedea: Am răspuns fără discuții: da!
romaniatv.net
image
Anunț important! Cu cât vor crește salariile românilor în 2025
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Kate și William, gesturi adorabile de tandrețe, la dineul în cinstea lui Trump. Fac dovada că așa au trecut peste multe greutăți

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime