search
Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Europa, izolată strategic. Macron: „Un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez sunt împotriva europenilor”

0
0
Publicat:

Europenii trebuie să depună mai mult efort pentru a-și apăra propriile interese, deoarece, Statele Unite, China și Rusia sunt toate „ferm împotriva” europenilor în prezent, a avertizat vineri președintele Franței, Emmanuel Macron.

Avertismentul vine din partea președintelui francez Emmanuel Macron FOTO EPA-EFE
Avertismentul vine din partea președintelui francez Emmanuel Macron FOTO EPA-EFE

„Nu trebuie să subestimăm faptul că trăim un moment unic, în care un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez sunt toți împotriva europenilor. Acesta este momentul potrivit să ne trezim”, a declarat Macron, într-o discuție cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, la Atena, potrivit POLITICO.

„Trebuie să avem mai multă încredere în noi și să venim cu o agendă clară”, a adăugat el.

Președintele francez a mai spus că se așteaptă ca tensiunile cu Statele Unite să continue și după mandatul lui Donald Trump.

„Este o tendință istorică”, a afirmat el. „Putem colabora cu Statele Unite pe anumite teme, iar acest lucru are în continuare sens, având în vedere valorile comune și legăturile istorice, dar cred cu tărie că această abordare a SUA va continua”, a adăugat Macron.

El a explicat că principala diferență dintre primul și al doilea mandat al lui Trump este că, în trecut, multe țări europene au considerat primul mandat drept o abatere temporară, care urma să se încheie, fără a impune schimbări fundamentale.

„Acum, mulți colegi sunt mai lucizi, pentru că după atâția ani spunem: bine, trebuie să reacționăm. Trebuie să acționăm ca europeni, să fim mai uniți, să ne apărăm propriile interese. Din punctul meu de vedere, aceasta este direcția corectă”, a adăugat.

Revenind la conceptul de suveranitate europeană pe care începuse să-l apere în timpul primei sale vizite la Atena, într-un discurs rostit în septembrie 2017, Emmanuel Macron a pledat, de asemenea, pentru "consolidarea pilonului european" al NATO, transmite Agerpres.

"Există acum îndoieli cu privire la Articolul 5", promisiunea de sprijin reciproc aflată în centrul alianţei militare SUA-UE, din cauza punerii sale sub semnul întrebării de către Donald Trump, a subliniat el.

Macron nu este singurul care pune la îndoială disponibilitatea președintelui american de a-și ajuta aliații europeni în cazul unui conflict. Premierul Poloniei, unul dintre cei mai fermi aliați ai SUA în Europa, și-a exprimat și el îndoielile privind angajamentul Washingtonului față de NATO.

Donald Tusk a declarat pentru Financial Times că „cea mai importantă întrebare a Europei” este dacă SUA vor fi „la fel de loiale precum se spune în tratatele noastre NATO”.

Un oficial american a declarat pentru Reuters că la nivelul Pentagonului circulă un document intern ce include opțiuni de represalii, printre care suspendarea Spaniei din NATO și reevaluarea poziției SUA privind pretenția Marii Britanii asupra Insulelor Falkland.

Acesta a precizat că opțiunile sunt legate de refuzul unor aliați de a acorda acces, baze și drepturi de survol – cunoscute sub acronimul ABO – pentru loviturile SUA asupra Iranului. Documentul descrie ABO ca fiind „baza absolut minimă pentru NATO” și include, printre altele, suspendarea „statelor dificile” din poziții importante sau prestigioase în cadrul alianței. 

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a informat, vineri, că un plan privind modul în care poate fi utilizat un pact de asistență mutuală al Uniunii Europene în cazul unui atac extern urmează să fie elaborat de oficialii de la Bruxelles. Demersul vine în contextul în care președintele american Donald Trump a devenit tot mai critic la adresa aliaților NATO.  

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
