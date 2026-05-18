Sorana îmbătrânește, dar în clasament sporește. Jucătoarea noastră stă pe cel mai bun loc din carieră

La 36 de ani, Sorana Cîrstea se află la cea mai bună clasare din carieră, locul 18, arată site-ul oficial al WTA, actualizat astăzi, 18 mai. Sportiva este de 18 ani în circuitul profesionst.

Românca Sorana Cîrstea a fost în semifinale la Roma și reușit un salt de 9 poziții față de ierarhia de acum două săptămâni, până acum cea mai bună poziție ocupată în carieră fiind 21, în 2013.

Podiumul mondial este neschimbat, cu belarusa Arina Sabalenka lider, cu un avans de peste 1.200 de puncte, după ce a fost eliminată prematur de la Roma de Cîrstea. Kazaha Elena Rîbakina are aproape 1.500 de puncte mai mult decât poloneza Iga Swiatek.

Ucraineanca Elina Svitolina a urcat trei poziții și se află pe locul al șaptelea.

România are trei reprezentante în top 100 la simplu, în afară de Sorana Cîrstea aflându-se Jaqueline Cristian, pe 33 (coborâre de cinci locuri), și Gabriela Ruse, pe 71 (coborâre de patru poziții).

Aceleași trei românce sunt în top 100 și la dublu, Sorana Cîrstea pe 79, Gabriela Ruse pe 86 și Jaqueline Cristian pe 93.

Cîrstea ocupă un remarcabil loc 11 în clasamentul WTA Race, care dă participantele la Turneul Campioanelor la finalul sezonului.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.960 puncte

2 (2). Elena Rîbakina (Kazahstan) 8.705

3 (3). Iga Swiatek (Polonia) 7.273

4 (4). Coco Gauff (SUA) 6.749

5 (5). Jessica Pegula (SUA) 6.286

6 (6). Amanda Anisimova (SUA) 5.958

7 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 4.315

8 (7). Mirra Andreeva (Rusia) 4.181

9 (9). Victoria Mboko (Canada) 3.395

10 (11). Karolina Muchova (Cehia) 3.318

...................................................................

18 (27). Sorana Cîrstea 1.985

33 (28). Jaqueline Cristian 1.382

71 (67). Elena-Gabriela Ruse 928

211 (184). Irina-Camelia Begu 342

235 (223). Miriam Bulgaru 305

286 (287). Elena Ruxandra Bertea 243

290 (271). Anca Todoni 237

...

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.930

2 (2). Taylor Townsend (Irlanda) 8.330

3 (3). Elise Mertens (Belgia) 7.488

4 (7). Aleksandra Krunic (Serbia) 6.905

5 (8). Ana Danilina (Kazahstan) 6.895

6 (6). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.816

7 (4). Jasmine Paolini (Italia) 6.505

7 (4). Sara Errani (Italia) 6.505

9 (9). Luisa Stefani (Brazilia) 6.035

10 (10). Shuai Zhang (China) 5.785

.........................................................

79 (85). Sorana Cîrstea 1.110

86 (80). Elena-Gabriela Ruse 986

93 (106). Jaqueline Cristian 840

192 (188). Irina-Camelia 430

220 (208). Monica Niculescu 387

249 (246). Irina Bara 339

283 (326). Briana Szabo 291

...

WTA Race la simplu

1 (1). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.318 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 4.080

3 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 3.460

4 (3). Jessica Pegula (SUA) 3.185

5 (4). Mirra Andreeva (Rusia) 2.928

6 (8). Coco Gauff (SUA) 2.573

7 (6). Karolina Muchova (Cehia) 2.280

8 (7). Victoria Mboko (Canada) 1.937

9 (9). Marta Kostiuk (Ucraina) 1.715

10 (11). Iga Swiatek (Polonia) 1.583

11 (15). Sorana Cîrstea 1.425