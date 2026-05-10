Prinși în Strâmtoare. 20.000 de marinari, cu proviziile pe terminate, sunt blocați într-o zonă de război

Aproximativ 20.000 de navigatori sunt blocați în Strâmtoarea Ormuz, într-o zonă transformată de două luni într-un teatru de tensiuni militare. Mulți dintre ei se află pe nave comerciale și petroliere, în timp ce încearcă să economisească alimente și apă sau să se ferească de dronele care survolează constant regiunea.

Pentru echipajul unui petrolier deținut de o companie chineză, ziua 65 de blocaj a început cu un semnal de alarmă: rezervele de hrană erau aproape epuizate. Ofițerul de navigație, Shameem Sabbir, încerca din nou să obțină un răspuns de la marina iraniană privind momentul în care nava va putea părăsi zona.

Situația din strâmtoare este tensionată. Nave militare americane escortează vase sub pavilion SUA, în timp ce în apropiere se înregistrează schimburi de focuri și activitate intensă a forțelor iraniene. Pe frecvențele radio maritime, apelurile de ajutor ale navigatorilor se înmulțesc, scrie The Wall Street Journal.

„Zona este foarte periculoasă, o zonă roșie”, a transmis un oficial iranian unui echipaj aflat în apropiere.

O „capcană maritimă” cu 20.000 de oameni

Strâmtoarea Ormuz a devenit, în ultimele săptămâni, un spațiu de blocaj pentru nave comerciale, surprinse între tensiunile dintre Statele Unite și Iran. Deși nu sunt considerați prizonieri de război, marinarii se află într-o situație critică, fără posibilitatea de a părăsi zona.

Mulți provin din țări precum Filipine, Indonezia sau Siria și descriu scene de conflict naval modern: explozii, incendii la bordul altor nave și atacuri cu drone.

Unii au filmat coloane de fum ridicându-se de pe nave lovite, alții au asistat la evacuări medicale sau au surprins sunetele exploziilor din apropiere.

Cel puțin 10 marinari au murit de la începutul crizei, iar peste 30 de nave au fost lovite de drone sau rachete, potrivit datelor Organizației Maritime Internaționale.

Între lipsuri și incertitudine

Pe nave, situația devine tot mai dificilă. Unele echipaje raportează lipsuri severe de alimente și apă, iar cazuri medicale grave nu pot fi tratate corespunzător.

„În fiecare zi rezervele noastre scad. Situația este foarte gravă”, spune Sabbir, navigator din Bangladesh.

Pentru mulți marinari, viața de zi cu zi s-a redus la raționalizarea alimentelor, activități repetitive și așteptarea unor informații contradictorii venite din capitala marilor puteri implicate.

Unii descriu lipsa de claritate ca fiind la fel de periculoasă ca amenințările militare. Navele nu pot reveni în port pentru aprovizionare, de teama minelor maritime sau a interceptării de către forțele iraniene.

O operațiune de salvare limitată

O tentativă americană de evacuare a navigatorilor a fost suspendată după scurt timp, deși oficialii militari susțin că au creat coridoare de siguranță folosind tehnologie de supraveghere și drone.

Cu toate acestea, numeroase nave refuză să încerce ieșirea din strâmtoare, invocând riscuri ridicate și costuri uriașe de asigurare, care au crescut semnificativ de la începutul crizei.

Organizațiile maritime internaționale și sindicatele de profil au primit mii de solicitări de ajutor, multe legate de lipsa plăților sau de condițiile de trai de la bord.

Viața în incertitudine

În lipsa unei soluții, marinarii încearcă să mențină un minim de rutină. Unii citesc, alții joacă jocuri sau urmăresc filme descărcate anterior. Contactul cu familiile este instabil, iar apelurile se întrerup frecvent, notează WSJ.

Pentru mulți, realitatea zilnică este definită de aceeași întrebare fără răspuns: când se va redeschide Strâmtoarea Ormuz?

Deocamdată, niciuna dintre părțile implicate nu oferă un termen clar. Iar navele rămân în așteptare, într-un spațiu descris de tot mai mulți drept o „închisoare pe mare”.