Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
Epstein a închiriat cel puțin șase depozite în SUA pentru a-și ascunde documentele compromițătoare

Publicat:

Jeffrey Epstein, controversatul finanțator american condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor, a folosit unități secrete de depozitare din întreaga Statele Unite pentru a ascunde dosare și echipamente electronice. Pedofilul a închiriat cel puțin șase spații de depozitare și le-a folosit pentru a depozita obiecte din proprietățile sale, inclusiv computere și CD-uri provenind de pe insula sa privată din Caraibe.

Jeffrey Epstein FOTO: Shutterstock
Jeffrey Epstein FOTO: Shutterstock

Potrivit documentelor, Epstein a început să închirieze aceste depozite încă din 2003, în perioada în care făcea parte dintr-un cerc social influent din Florida, din care făcea parte și Donald Trump. Chitanțele arată că unele spații au fost plătite constant până în 2019, anul decesului său, arată documente obținute de The Telegraph.

Fotografiile realizate în depozitele din Palm Beach arată camere aglomerate, cu cutii, computere, CD-uri, ventilatoare și mobilier vechi. Richard Kahn, contabilul său, a confirmat prin e-mailuri că depozitele conțineau „o mulțime de echipamente în exces, inclusiv computere”. Un alt spațiu deținea „trei computere” și o cutie cu CD-uri provenind de pe insula privată Little Saint James. 

Detectivi particulari plătiți pentru mutarea materialelor

Documentele dezvăluie că Epstein a angajat mai multe persoane să mute computere de pe insula sa privată Little Saint James în depozite ascunse și să șteargă materialele stocate pe ele.

Bill Riley, unul dintre fondatorii agenției Riley Kiraly, îi scria lui Epstein: „Le-am încuiat într-un depozit și aș dori să știu ce să fac cu ele. Presupun că nu mai sunt necesare în cazul penal. Este posibil să vi le predau pentru analiză și păstrare în siguranță sau să i le dau lui Darren Indyke (avocatul lui Epstein) sau înapoi lui Jeff etc.?”. 

În dulapul lui Epstein din Palm Beach se aflau, discuri compacte. Sursa: Departamentul de Justiție
În dulapul lui Epstein din Palm Beach se aflau, discuri compacte. Sursa: Departamentul de Justiție

„Se pare că materialul fusese scos înainte ca autoritățile să ajungă. Totul fusese curățat”, a confirmat suspiciunile fostul șef al poliției din Palm Beach, Michael Reiter. 

Aceasta sugerează că Epstein era avertizat din timp despre posibile raiduri ale autorităților și acționa pentru a preveni confiscarea probelor.

Citește și: Regele Charles va acorda poliției acces la toate fișierele și înregistrările pentru orice anchetă legată de fratele său Andrew

Depozite și tranzacții în Manhattan și Florida

Pe lângă unitățile din Florida, Epstein a închiriat și un depozit în Manhattan, pentru care plătea aproximativ 500 de dolari pe lună. Documentele arată că acesta a fost folosit pentru mobilier și echipamente electronice.

Alte unități din Florida, inclusiv în Delray Beach și Royal Palm Beach, aveau dimensiuni mari, unele capabile să stocheze vehicule, și erau accesibile 24 de ore din 24 fără interacțiune cu personalul.

Cameră media în casa lui Epstein din New York, cu ecrane suprapuse. Sursa: Departamentul de Justiție
Cameră media în casa lui Epstein din New York, cu ecrane suprapuse. Sursa: Departamentul de Justiție

Angajații acestor depozite au refuzat să ofere detalii, invocând confidențialitatea clienților. În Florida, dacă chiria nu era plătită timp de 60 de zile, companiile pot scoate la licitație conținutul unităților.

Rămâne neclar dacă materialele lui Epstein au fost distruse, mutate sau păstrate de moștenitorii săi.

Documentele includ e-mailuri care arată că Epstein a ordonat instalarea de camere ascunse în cutii de șervețele Kleenex în locuința sa din Florida. Un angajat relata că acestea erau „micuțe, de dimensiunea unui stick USB, cu 64 de ore de înregistrare și senzor de mișcare”.

În mai 2009, în timp ce Epstein își executa pedeapsa la închisoarea din Palm Beach County, i-a trimis un e-mail detectivului Bill Riley: „Trebuia să îmi trimiți o copie a fotografiei lui”.

„Am crezut că am o copie pe computerul meu, dar este în depozit cu restul lucrurilor, în depozit. O voi scoate data viitoare când merg la unitatea de depozitare”, i-a răspuns Riley.

Deși multe victime au declarat că se tem că Epstein folosea aceste camere pentru șantaj sau satisfacție sexuală, FBI a precizat că nu a găsit dovezi clare de astfel de materiale compromițătoare.

„Suntem conștienți de teoriile vehiculate în mass-media și online conform cărora Epstein ar fi înregistrat video abuzul victimelor sale, inclusiv de către alți bărbați, dar nu am găsit nicio dovadă care să susțină această teorie. Într-adevăr, dacă am fi găsit astfel de videoclipuri, le-am fi folosit ca probe în cazurile penale. Totuși, nu am localizat astfel de videoclipuri”, susține un memorandum intern al agenției. 

Documentele sugerează că Epstein ar fi adunat materiale compromițătoare și despre persoane publice, inclusiv Andrew Mountbatten-Windsor și Lord Mandelson.

Dezvăluirile din dosarele Departamentului de Justiție au dus la demisia lui Lord Mandelson din Partidul Laburist și la arestarea fostului prinț britanic sub suspiciunea de abatere în funcție publică.

