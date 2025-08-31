Două activiste de mediu au stropit duminică cu vopsea roșie fațada Catedralei Sagrada Familia din Barcelona, într-un protest împotriva inacțiunii autorităților în fața „crizei climatice”.

Protestul filmat și arestările

Într-o înregistrare video postată pe rețelele sociale de Futuro Vegetal, se vede cum cele două activiste stropesc cu vopsea roşie partea inferioară a unei coloane a celebrei catedrale, strigând „Dreptate climatică!”, înainte de a fi arestate de agenţii de securitate.

„Prin acest protest, colectivul ecologist denunţă lipsa unor măsuri ale Guvernului împotriva crizei climatice şi repercusiunile acesteia asupra incendiilor care au devastat peninsula şi o mare parte a Europei vara aceasta”, precizează Futuro Vegetal într-un comunicat.

Contextul protestului

Concepută de arhitectul Antoni Gaudí (1852-1926), Sagrada Familia, încă neterminată, este una dintre principalele atracţii turistice ale Barcelonei.

În august, Spania a fost afectată de un val de incendii de pădure dramatice, soldate cu patru morţi și cu pagube ce au depășit 350.000 de hectare. Guvernul de stânga a descris aceste incendii drept „una dintre cele mai mari catastrofe de mediu” din ultimii ani și a legat amploarea lor de schimbările climatice.

Un istoric de acțiuni controversate

Futuro Vegetal a organizat zeci de proteste similare în ultimii ani, multe dintre ele fiind considerate acte de vandalism de către muzee. În 2022, activişti din cadrul organizaţiei și-au lipit mâinile de rame ale unor tablouri ale pictorului spaniol Francisco de Goya la Muzeul Prado din Madrid.