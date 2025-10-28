search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Echipa publicației germane Die Welt din Ucraina, lovită de un atac rusesc cu drone. Trei persoane au fost rănite

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Reporterul-șef al publicației germane Die Welt, Ibrahim Naber, și echipa sa au fost atacați de o dronă rusească Lancet în timp ce lucrau în estul Ucrainei, pe 13 octombrie, incident în urma căruia el și alți doi membri ai echipei au fost răniți.

Incidentul a avut loc în estul Ucrainei FOTO Ibrahim Naber / X
Incidentul a avut loc în estul Ucrainei FOTO Ibrahim Naber / X

Naber a relatat pe 28 octombrie, că echipa sa tocmai terminase un interviu cu un soldat ucrainean dintr-o unitate de apărare antiaeriană, aflată la circa 25-30 de kilometri de linia frontului, când drona Lancet a lovit — ucigând soldatul pe care îl intervievase. Un alt soldat a fost grav rănit și i-a fost amputat un picior, a adăugat jurnalistul, potrivit Kyiv Independent.

Echipa de reporteri se afla la doar câțiva metri de cei trei membri ai echipajului antiaerian, care aveau misiunea de a doborî dronele rusești cu rază lungă de acțiune îndreptate spre orașele ucrainene, potrivit lui Naber.

„Au salvat multe vieți — înainte ca atacul să-i lovească”, a spus el.

Atacul cu dronă rusească asupra echipei lui Naber survine într-un moment în care devine tot mai periculos pentru jurnaliști să lucreze în apropierea frontului din Ucraina, Rusia extinzându-și „zona de ucidere” prin folosirea stocurilor vaste de drone capabile să pătrundă mai adânc în teritoriul ucrainean. În luna octombrie, două atacuri cu drone rusești au ucis trei jurnaliști care lucrau în estul regiunii Donețk.

Producătorul ucrainean Ivan Zakharenko, care lucra cu Naber, a suferit cea mai gravă rană din echipa Die Welt, unul dintre cele două fragmente de schije rămânând încă înfipt în piciorul său, potrivit jurnalistului german.

Cu doar câteva zile înainte, pe 23 octombrie, jurnalista ucraineană Olena Hramova și cameramanul ei, Yevhen Karmazin, care lucrau pentru postul Freedom TV, au fost uciși într-un atac cu dronă rusească la Kramatorsk.

La începutul lunii, fotoreporterul francez Antoni Lallican a fost ucis, iar fotograful ucrainean Heorhii Ivanchenko a fost grav rănit într-un atac cu dronă, pe 3 octombrie, în timp ce lucrau alături de Brigada 4 Mecanizată în regiunea Donețk.

Până la 9 octombrie, Rusia ucisese cel puțin 133 de lucrători din mass-media în Ucraina — inclusiv pe cei care s-au alăturat armatei — și comisese 848 de infracțiuni împotriva jurnaliștilor și instituțiilor media, potrivit Institutului pentru Informații de Masă (IMI).

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie
gandul.ro
image
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
mediafax.ro
image
La aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia austriacului a luat o decizie neașteptată. Ce se întâmplă cu o parte din averea acestuia
fanatik.ro
image
PSD i-a dat ultimatum lui Ilie Bolojan cu pensiile magistraților. Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură dacă legea pică iar la CCR
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Decizie radicală! Ce a făcut jucătorul lui Chivu, după ce a omorât un om cu mașina
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"
observatornews.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
playtech.ro
image
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Acestea sunt ULTIMELE imagini cu Ștefania Szabo în viața! Doctorița a murit în spital, la câteva ORE după un scandal uriaș
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Zelenski își dorește ca războiul să mai continue 2-3 ani. Dar, are nevoie de sprijinul Europei pentru a continua lupta
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză plauzibilă și reacția Colegiului Medicilor
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!