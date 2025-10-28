Echipa publicației germane Die Welt din Ucraina, lovită de un atac rusesc cu drone. Trei persoane au fost rănite

Reporterul-șef al publicației germane Die Welt, Ibrahim Naber, și echipa sa au fost atacați de o dronă rusească Lancet în timp ce lucrau în estul Ucrainei, pe 13 octombrie, incident în urma căruia el și alți doi membri ai echipei au fost răniți.

Naber a relatat pe 28 octombrie, că echipa sa tocmai terminase un interviu cu un soldat ucrainean dintr-o unitate de apărare antiaeriană, aflată la circa 25-30 de kilometri de linia frontului, când drona Lancet a lovit — ucigând soldatul pe care îl intervievase. Un alt soldat a fost grav rănit și i-a fost amputat un picior, a adăugat jurnalistul, potrivit Kyiv Independent.

Echipa de reporteri se afla la doar câțiva metri de cei trei membri ai echipajului antiaerian, care aveau misiunea de a doborî dronele rusești cu rază lungă de acțiune îndreptate spre orașele ucrainene, potrivit lui Naber.

„Au salvat multe vieți — înainte ca atacul să-i lovească”, a spus el.

Atacul cu dronă rusească asupra echipei lui Naber survine într-un moment în care devine tot mai periculos pentru jurnaliști să lucreze în apropierea frontului din Ucraina, Rusia extinzându-și „zona de ucidere” prin folosirea stocurilor vaste de drone capabile să pătrundă mai adânc în teritoriul ucrainean. În luna octombrie, două atacuri cu drone rusești au ucis trei jurnaliști care lucrau în estul regiunii Donețk.

Producătorul ucrainean Ivan Zakharenko, care lucra cu Naber, a suferit cea mai gravă rană din echipa Die Welt, unul dintre cele două fragmente de schije rămânând încă înfipt în piciorul său, potrivit jurnalistului german.

Cu doar câteva zile înainte, pe 23 octombrie, jurnalista ucraineană Olena Hramova și cameramanul ei, Yevhen Karmazin, care lucrau pentru postul Freedom TV, au fost uciși într-un atac cu dronă rusească la Kramatorsk.

La începutul lunii, fotoreporterul francez Antoni Lallican a fost ucis, iar fotograful ucrainean Heorhii Ivanchenko a fost grav rănit într-un atac cu dronă, pe 3 octombrie, în timp ce lucrau alături de Brigada 4 Mecanizată în regiunea Donețk.

Până la 9 octombrie, Rusia ucisese cel puțin 133 de lucrători din mass-media în Ucraina — inclusiv pe cei care s-au alăturat armatei — și comisese 848 de infracțiuni împotriva jurnaliștilor și instituțiilor media, potrivit Institutului pentru Informații de Masă (IMI).