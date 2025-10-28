Dronele Shahed au devenit un pericol mai mare decât dronele balistice pentru apărarea ucraineană, spune Zelenski

„Dronele Shahed sunt acum, în unele cazuri, mai periculoase decât rachetele balistice”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit presei ucrainene. Pentru a contracara această amenințare, Ucraina caută să accelereze producția de drone interceptoare.

„Dronele Shahed au devenit, în unele cazuri, mai periculoase decât rachetele balistice. Suntem capabili să doborâm o rachetă balistică - cel puțin în locurile unde avem un sistem Patriot. Dar pentru a doborî un număr atât de mare de drone Shahed care zboară la mari altitudini, suntem nevoiți să folosim tot ce avem disponibil”, a spus Zelenski.

În prezent, forțele ucrainene folosesc împotriva acestor drone interceptoare, avioane F-16 și elicoptere, dar unele dintre aceste mijloace sunt ineficiente în anumite condiții de vreme.

„Pe vreme înghețată, vom vedea cum putem folosi elicopterele. Interceptoarele sunt, de asemenea, diferite ca eficiente - unele sunt deja avansate, având autoghidare și alte îmbunătățiri. Ne mișcăm în această direcție. În noiembrie, vom ajunge la 500-800 de interceptoare pe zi”, a adăugat șeful statului.

El a subliniat că Ucraina trebuie să instruiască mai mulți operatori pentru a face față acestor tipuri de atacuri. Kievul dispune de multe grupuri mobile de apărare care sunt poziționate la situri critice, însă există o nevoie în creștere de operatori care pot lucra cu drone interceptoare, în timp apărarea aeriană ripostează atacurilor rusești cu arme cu rază lungă de acțiune.

Comentariile liderului ucrainean vin în contextul în care Rusia continuă să folosească într-o proporție mare dronele Shahed pentru a ataca orașele și infrastructura ucrainene.

Ucraina își mărește capacitățile de interceptare a dronelor Shahed

Luna trecută, vorbind la o conferință de presă comună la Kiev cu ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul apărării, Denis Șmihal, a declarat că Rusia lansează deja aproximativ 800 de drone simultan în cadrul atacurilor masive.

„Acest nivel va fi atins. Nu pot dezvălui numărul actual, dar în viitorul apropiat acest obiectiv se va concretiza”, a spus acesta.

Șmihal a precizat că adevărata provocare nu constă în producția de drone, ci în desfășurarea sistemelor de control terestre, a radarului și a componentelor de țintire bazate pe inteligență artificială.

„Acesta este un sistem amplu, iar implementarea sa necesită timp. Dar ne îndreptăm cu încredere spre acest obiectiv, conform planului”, a adăugat el.

Ministrul ucrainean al apărării a anunțat că Marea Britanie va produce drone interceptoare pentru Ucraina în cadrul unui acord extins.

Numai de la începutul acestui an, Rusia a lansat aproximativ 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinjal.