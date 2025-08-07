Un bărbat a fost reținut după ce a deschis focul și s-a rănit singur într-un restaurant McDonald's din orașul Cherkasy, situat în centrul Ucrainei, pe 7 august, a informat poliția.

„Nimeni altcineva nu a fost rănit. Persoana rănită a fost internată în spital”, a declarat poliția pe rețelele de socializare.

Împușcăturile au avut loc în jurul orei 11:00, ora locală. La intrarea în restaurantul fast-food, bărbatul a tras mai multe focuri din arma sa și s-a rănit, după care s-a încuiat în toaletă, potrivit autorităților, scrie The Kyiv Independent.

Forțele de ordine, forțele speciale și echipele medicale au fost trimise rapid la fața locului. Clienții și personalul au fost evacuați, iar zona din jurul restaurantului a fost securizată.