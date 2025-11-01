Trafic aerian suspendat pe Aeroportul din Berlin din cauza unei drone neidentificate

Prezența unei drone neidentificate a dus vineri seară la suspendarea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din Berlin. Incidentul se adaugă altora similare din mai multe țări europene, pe care autoritățile le-au catalogat drept posibile acte de război hibrid.

Purtătorul de cuvânt al aeroportului, Axel Schmidt, a confirmat sâmbătă că o dronă a fost observată în jurul orei locale 19:45 (18:45 GMT), fapt ce a determinat autoritățile să suspende traficul aerian la 20:08 (19:08 GMT).

„După informarea poliției regionale, aceasta a confirmat prezența dronei și a încercat, fără succes, să o localizeze cu un elicopter”, a explicat Schmidt, potrivit Agerpres.

Deoarece nu au fost găsite alte dovezi privind prezența aeronavei fără pilot în zona aeroportului, operațiunile au fost reluate la 21:51 (20:51 GMT).

Zboruri deviate și întârzieri

Pe durata suspendării, între 15 și 20 de zboruri care urmau să aterizeze la Berlin au fost deviate către aeroporturile din Dresda și Leipzig (estul Germaniei), Hamburg (nord) și Hanovra (centru).

O decolare a fost anulată, iar alte cinci zboruri au plecat cu întârziere. „Aceste zboruri au fost autorizate în mod excepțional să decoleze după miezul nopții, deși aeroportul nu operează în mod normal între 00:00 și 05:00 (04:00 GMT)”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Cazuri similare în Germania

Axel Schmidt a menționat că în trecut au mai fost observate drone mici, operate de amatori, care au provocat perturbări minore. Totuși, „acest caz a fost diferit”, a subliniat el.

În ultimele săptămâni, autoritățile din Brandenburg, regiunea din jurul Berlinului, au raportat apariția mai multor drone de mari dimensiuni, fără ca poliția să reușească să identifice piloții.

Luna trecută, Aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania după Frankfurt, a fost închis timp de două nopți consecutive din cauza observării unor drone. Măsura a afectat aproximativ 9.500 de pasageri, ale căror zboruri au fost deviate sau reprogramate.