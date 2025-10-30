search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Norvegia, primul stat NATO care desfășoară o escadrilă operațională de drone autonome

0
0
Publicat:

Armata Norvegiei a primit oficial primul sistem de roiuri de drone autonome „Valkyrie”, devenind astfel prima țară membră a NATO care dispune de o platformă operațională de acest tip. Predarea sistemului a avut loc pe 16 octombrie, în cadrul exercițiului anual LandX, organizat de Institutul Norvegian de Cercetare în Domeniul Apărării (FFI), un eveniment dedicat accelerării inovației militare prin colaborare directă între cercetători și militari.

Roi de drone/FOTO:Arhiva
Roi de drone/FOTO:Arhiva

Moment de referință pentru tehnologia dronelor autonome în NATO

Desfășurarea sistemului marchează un moment important pentru alianță, într-un context în care Uniunea Europeană accelerează planurile pentru controversata inițiativă de apărare denumită „zidul dronelor”, iar Ucraina demonstrează zilnic eficiența coordonării în roi, care crește puterea de luptă fără a necesita un număr mai mare de operatori.

Spre deosebire de programul american „Replicator”, afectat de dificultăți tehnice și depășiri de buget, abordarea Norvegiei presupune integrarea dezvoltatorilor direct în unitățile militare, pentru a permite perfecționarea continuă a tehnologiei în funcție de feedbackul primit din teren.

Modelul norvegian inspirat de succesul Ucrainei

Sistemul Valkyrie a fost dezvoltat de compania Six Robotics în parteneriat cu FFI, folosind o metodologie agilă, în contrast cu procedurile tradiționale de achiziție militară din Occident. Compania a fost selectată la începutul lunii octombrie pentru un program pilot destinat dezvoltării conceptelor și tehnologiilor în mai multe unități ale armatei, cu testări planificate în școlile militare și unitățile de manevră.

„Roiul pe care îl livrăm acum este un produs aflat în dezvoltare continuă. Vom adăuga funcționalități și vom actualiza software-ul în mod constant, pe baza feedbackului primit de la armată”, a declarat dr. Jan Dyre Bjerknes, director tehnologic la Six Robotics.

Compania subliniază importanța colaborării directe cu operatorii din teren pentru a evita crearea unor sisteme sofisticate, dar greu de utilizat.

„Dacă nu ești aproape de cei care folosesc produsul, riști să construiești lucruri inutile. Trebuie să vedem ce funcționează și ce nu, în practică, nu doar în teorie”, a adăugat Bjerknes.

La rândul său, Jan Erik Torp, director adjunct al FFI, a descris investiția în drone ca parte a unei „curse tehnologice” tot mai intense:

„Este esențial să nu adormim la volan. Dezvoltarea continuă, cu implicarea directă a utilizatorilor finali, este modul corect de a crea echipamente militare astăzi.”

Sistemul Valkyrie – conceput pentru misiuni de recunoaștere și informații

Valkyrie este proiectat pentru misiuni complexe de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR). Platforma permite operarea coordonată a mai multor drone autonome de către un singur operator, o soluție menită să răspundă provocărilor NATO privind lipsa de personal calificat.

Citește și: Războiul viitorului a început: dronele cu inteligență artificială schimbă regulile frontului din Ucraina

Armata Norvegiei a testat deja sistemul în exerciții comune cu Suedia și Finlanda, demonstrând interoperabilitatea acestuia cu forțele aliate. Detaliile tehnice rămân confidențiale, însă sistemul este conceput să se integreze cu infrastructurile militare existente și să poată fi adaptat rapid la evoluția amenințărilor.

În lunile următoare, Six Robotics va livra noi sisteme Valkyrie și va organiza programe de instruire pentru militari. Testele din teren vor permite îmbunătățirea continuă a componentelor hardware și software, reducând ciclul tradițional de dezvoltare de la ani la câteva luni.

Europa accelerează inovația în apărare pe fondul amenințărilor cu drone

Implementarea sistemului Valkyrie are loc pe fondul unei intensificări a amenințărilor cu drone în Europa. În septembrie și octombrie 2025, drone neidentificate au perturbat activitatea mai multor aeroporturi din Scandinavia și au survolat instalații militare din Danemarca, Norvegia și Polonia — incidente atribuite pe scară largă operațiunilor hibride ale Rusiei. Pentru prima dată de la invazia Ucrainei, NATO a fost nevoită să doboare drone rusești care au încălcat spațiul aerian polonez.

Aceste evenimente au impulsionat proiecte europene anterior blocate, precum „zidul dronelor”, o rețea de detectare și interceptare de-a lungul frontierei estice a UE. Țările baltice au început deja achizițiile, alocând zeci de milioane de euro pentru soluții de combatere a dronelor.

Norvegia își consolidează astfel poziția de lider în modernizarea apărării europene. Țara dezvoltă și o bază strategică de drone la Andøya, la circa 300 km nord de Cercul Polar, destinată supravegherii pe termen lung în cadrul posturii de apărare arctică a NATO.

Compania Six Robotics a semnat recent un memorandum de colaborare cu AEVEX Aerospace din Statele Unite, deschizând calea pentru cooperare transatlantică în domeniul sistemelor autonome — o perspectivă importantă în condițiile în care programul american „Replicator” continuă să întâmpine dificultăți.

Un nou model de dezvoltare militară

Desfășurarea sistemului Valkyrie nu reprezintă doar o nouă achiziție de apărare, ci și o schimbare de paradigmă în modul în care armatele occidentale abordează inovația tehnologică. În timp ce unele state NATO rămân blocate în procese de achiziție lente și birocratice, Norvegia adoptă o strategie bazată pe testare rapidă, ajustare continuă și implicarea directă a utilizatorilor — un model care reflectă lecțiile învățate de Ucraina pe câmpul de luptă.

Pe măsură ce Rusia și China avansează în dezvoltarea dronelor autonome, iar Ucraina lansează zilnic mii de drone în operațiuni reale, competiția globală în domeniul tehnologiei militare autonome devine tot mai intensă.

Norvegia, prin programul Valkyrie, pare hotărâtă să nu rămână în urmă.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
digi24.ro
image
Cum a explicat Ilie Bolojan de ce nu va crește salariul minim în 2026. „Productivitatea a crescut cu 5%, iar salariile cu 9%”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
mediafax.ro
image
La 44 de ani, soția lui Cristi Borcea a făcut anunțul și a răspuns la marea întrebare: „Vine bebelușul?”
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Principala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania Szabo
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
prosport.ro
image
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
playtech.ro
image
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Un bărbat aflat în stare gravă nu a fost verificat timp de cinci zile, la Spitalul Bagdasar-Arseni. Doi medici au fost reținuți de procurori
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
Se șterg datoriile pentru români și firme. Care e suma minimă care se iartă rău-platnicilor
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!