Norvegia, primul stat NATO care desfășoară o escadrilă operațională de drone autonome

Armata Norvegiei a primit oficial primul sistem de roiuri de drone autonome „Valkyrie”, devenind astfel prima țară membră a NATO care dispune de o platformă operațională de acest tip. Predarea sistemului a avut loc pe 16 octombrie, în cadrul exercițiului anual LandX, organizat de Institutul Norvegian de Cercetare în Domeniul Apărării (FFI), un eveniment dedicat accelerării inovației militare prin colaborare directă între cercetători și militari.

Moment de referință pentru tehnologia dronelor autonome în NATO

Desfășurarea sistemului marchează un moment important pentru alianță, într-un context în care Uniunea Europeană accelerează planurile pentru controversata inițiativă de apărare denumită „zidul dronelor”, iar Ucraina demonstrează zilnic eficiența coordonării în roi, care crește puterea de luptă fără a necesita un număr mai mare de operatori.

Spre deosebire de programul american „Replicator”, afectat de dificultăți tehnice și depășiri de buget, abordarea Norvegiei presupune integrarea dezvoltatorilor direct în unitățile militare, pentru a permite perfecționarea continuă a tehnologiei în funcție de feedbackul primit din teren.

Modelul norvegian inspirat de succesul Ucrainei

Sistemul Valkyrie a fost dezvoltat de compania Six Robotics în parteneriat cu FFI, folosind o metodologie agilă, în contrast cu procedurile tradiționale de achiziție militară din Occident. Compania a fost selectată la începutul lunii octombrie pentru un program pilot destinat dezvoltării conceptelor și tehnologiilor în mai multe unități ale armatei, cu testări planificate în școlile militare și unitățile de manevră.

„Roiul pe care îl livrăm acum este un produs aflat în dezvoltare continuă. Vom adăuga funcționalități și vom actualiza software-ul în mod constant, pe baza feedbackului primit de la armată”, a declarat dr. Jan Dyre Bjerknes, director tehnologic la Six Robotics.

Compania subliniază importanța colaborării directe cu operatorii din teren pentru a evita crearea unor sisteme sofisticate, dar greu de utilizat.

„Dacă nu ești aproape de cei care folosesc produsul, riști să construiești lucruri inutile. Trebuie să vedem ce funcționează și ce nu, în practică, nu doar în teorie”, a adăugat Bjerknes.

La rândul său, Jan Erik Torp, director adjunct al FFI, a descris investiția în drone ca parte a unei „curse tehnologice” tot mai intense:

„Este esențial să nu adormim la volan. Dezvoltarea continuă, cu implicarea directă a utilizatorilor finali, este modul corect de a crea echipamente militare astăzi.”

Sistemul Valkyrie – conceput pentru misiuni de recunoaștere și informații

Valkyrie este proiectat pentru misiuni complexe de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR). Platforma permite operarea coordonată a mai multor drone autonome de către un singur operator, o soluție menită să răspundă provocărilor NATO privind lipsa de personal calificat.

Armata Norvegiei a testat deja sistemul în exerciții comune cu Suedia și Finlanda, demonstrând interoperabilitatea acestuia cu forțele aliate. Detaliile tehnice rămân confidențiale, însă sistemul este conceput să se integreze cu infrastructurile militare existente și să poată fi adaptat rapid la evoluția amenințărilor.

În lunile următoare, Six Robotics va livra noi sisteme Valkyrie și va organiza programe de instruire pentru militari. Testele din teren vor permite îmbunătățirea continuă a componentelor hardware și software, reducând ciclul tradițional de dezvoltare de la ani la câteva luni.

Europa accelerează inovația în apărare pe fondul amenințărilor cu drone

Implementarea sistemului Valkyrie are loc pe fondul unei intensificări a amenințărilor cu drone în Europa. În septembrie și octombrie 2025, drone neidentificate au perturbat activitatea mai multor aeroporturi din Scandinavia și au survolat instalații militare din Danemarca, Norvegia și Polonia — incidente atribuite pe scară largă operațiunilor hibride ale Rusiei. Pentru prima dată de la invazia Ucrainei, NATO a fost nevoită să doboare drone rusești care au încălcat spațiul aerian polonez.

Aceste evenimente au impulsionat proiecte europene anterior blocate, precum „zidul dronelor”, o rețea de detectare și interceptare de-a lungul frontierei estice a UE. Țările baltice au început deja achizițiile, alocând zeci de milioane de euro pentru soluții de combatere a dronelor.

Norvegia își consolidează astfel poziția de lider în modernizarea apărării europene. Țara dezvoltă și o bază strategică de drone la Andøya, la circa 300 km nord de Cercul Polar, destinată supravegherii pe termen lung în cadrul posturii de apărare arctică a NATO.

Compania Six Robotics a semnat recent un memorandum de colaborare cu AEVEX Aerospace din Statele Unite, deschizând calea pentru cooperare transatlantică în domeniul sistemelor autonome — o perspectivă importantă în condițiile în care programul american „Replicator” continuă să întâmpine dificultăți.

Un nou model de dezvoltare militară

Desfășurarea sistemului Valkyrie nu reprezintă doar o nouă achiziție de apărare, ci și o schimbare de paradigmă în modul în care armatele occidentale abordează inovația tehnologică. În timp ce unele state NATO rămân blocate în procese de achiziție lente și birocratice, Norvegia adoptă o strategie bazată pe testare rapidă, ajustare continuă și implicarea directă a utilizatorilor — un model care reflectă lecțiile învățate de Ucraina pe câmpul de luptă.

Pe măsură ce Rusia și China avansează în dezvoltarea dronelor autonome, iar Ucraina lansează zilnic mii de drone în operațiuni reale, competiția globală în domeniul tehnologiei militare autonome devine tot mai intensă.

Norvegia, prin programul Valkyrie, pare hotărâtă să nu rămână în urmă.