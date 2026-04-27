Război pentru apă în Ciad: cel puțin 42 de oameni au murit

Cel puțin 42 de persoane au fost ucise și alte zece rănite în estul Ciadului, după ce o dispută între două familii privind accesul la apă a degenerat într-un conflict intercomunitar de amploare.

Cel puțin 42 de persoane și-au pierdut viața sâmbătă, 25 aprilie, în urma unor violențe intercomunitare produse în satul Igote, din provincia Wadi-Fira, în estul Ciadului, potrivit agenției de presă naționale, citate de Agerpres.

Potrivit informațiilor oficiale, conflictul a pornit de la o dispută între două familii care locuiesc în zonă și care s-au confruntat în legătură cu accesul la un punct de apă. Neînțelegerea a escaladat rapid și a degenerat într-o confruntare amplă între comunitățile locale, soldată cu zeci de victime și cel puțin zece răniți.

Vicepremierul Ciadului, Limane Mahamat, a condus o delegație guvernamentală care a mers la faţa locului pentru evaluarea situației și coordonarea intervenției autorităților. Acesta a confirmat bilanțul victimelor și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate

„Din păcate, regretăm să raportăm 42 de decese și 10 răniți. Transmitem sincerele noastre condoleanțe familiilor îndoliate”, a transmis oficialul.

De asemenea, delegatul guvernului în provincia Wadi Fira, Brahim Issa Galmaye, a precizat că tensiunile au izbucnit în urma unui conflict legat de o fântână și au implicat două familii din comunitate, iar situația a degenerat ulterior într-o confruntare extinsă.

Pentru a gestiona criza, autoritățile centrale au trimis în regiune mai mulți miniștri, oficiali de rang înalt și șeful Statului Major al armatei. În cursul serii, vicepremierul Limane Mahamat a declarat la televiziunea națională că situația a fost adusă sub control de forțele de ordine.

Estul Ciadului este o regiune afectată frecvent de tensiuni între comunități, în special între fermieri sedentari și păstori nomazi, pe fondul disputelor pentru resurse esențiale precum apa, terenurile și animalele.

Aceste conflicte sunt amplificate și de contextul regional, în condițiile în care zona se află în apropierea Sudanului, unde războiul izbucnit în aprilie 2023 a generat o criză umanitară majoră.

Potrivit ONU, conflictul din Sudan a provocat zeci de mii de morți și strămutarea a peste 12 milioane de persoane, dintre care aproape un milion au ajuns în Ciad. Autoritățile de la N’Djamena au avertizat în repetate rânduri că instabilitatea din țara vecină poate influența securitatea internă.

Vicepremierul Limane Mahamat a subliniat că, deși violențele din Ciad au un context regional mai larg, statul încearcă să împiedice extinderea acestora, insistând că situația este monitorizată îndeaproape de autorități.

În trecut, regiunea a mai fost afectată de incidente similare. În noiembrie, cel puțin 33 de persoane au fost ucise în centrul țării, în provincia Hadjer-Lamis, tot în urma unui conflict legat de accesul la apă.

Organizațiile internaționale estimează că între 2021 și 2024 aceste conflicte au provocat peste o mie de morți și aproximativ 2.000 de răniți.