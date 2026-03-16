Tragedie în Bihor. Două persoane au murit după ce s-au prăbușit cu parapanta de la 100 de metri înălțime

Două persoane au ajuns în stop cardio-respirator și au decedat la scurt timp, după ce o parapantă cu motor s-a prăbușit pe un câmp în localitatea Olosig din județul Bihor.

Accidentul a avut loc în jurul orei 18:55, conform unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana al județului Bihor, care precizează că în parapantă se aflau două persoane.

„La sosirea forțelor de intervenție, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator", a anunțat ISU Crișan, citat de presa locală.

Echipajele SMURD și SAJ au efectuat manevre de resuscitare a pilotului, în vârstă de 53 de ani, și a pasagerei, în vârstă de 20 ani. Cu toate acestea, victimele nu au mai putut fi salvate.

„Din nefericire, a fost declarat decesul ambelor victime”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a ISU Bihor, lt. col. Camelia Roșca.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Stației Săcueni, cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Poliției Bihor, comisar șef Alina Fărcuța a precizat că cele două persoane decedate au fost „identificate ca fiind un bărbat, de 53 de ani, din municipiul Marghita, județul Bihor și o femeie, de 20 de ani, din comuna Chișlaz, județul Bihor”.

Cauza decesului celor două persoane urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Județean al Poliției Transporturi Bihor sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei și împrejurărilor producerii tragicului eveniment”, a precizat Poliția.