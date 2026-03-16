Camila Giorgi s-a căsătorit la câteva săptămâni după moartea mamei sale. Jucătoarea ia în calcul revenirea în tenis

Fosta jucătoare de tenis Camila Giorgi, însărcinată, și soțul ei, Andreas Pasutti au dezvăluit sexul bebelușului. La 34 de ani, cât are și Simona Halep, italianca nu închide ușa tenisului.

Camila Giorgi și Andreas Pasutti vor deveni părinți în câteva luni. Invitați la emisiunea „Verissimo”, de pe Canale 5, au decis să dezvăluie în direct sexul bebelușului.

Fosta jucătoare de tenis, rezidentă de mult timp în Buenos Aires, trăiește un moment de mare bucurie. „A fost un vis, am vrut să fiu mamă de mulți ani. Cariera te poartă prin mulți ani de antrenament, totul este foarte structurat. Când l-am întâlnit, totul s-a schimbat”, a dezvăluit Camila, înainte de a explica cum a început relația cu Pasutti.

Camila și Pasutti se cunosc de mulți ani, dar romantismul a început abia acum câteva luni, după o ședere la Milano: „Îl cunosc de mulți ani. Când eram la Isola dei Famosi, a venit să mă viziteze. Am fost mai degrabă cunoștințe decât prieteni. Apoi am petrecut câteva zile împreună și de atunci suntem de nedespărțit”.

Căsătorie după trei luni

„După trei luni, m-a cerut în căsătorie. Eram în prima noastră drumeție în Palma de Mallorca. Când am ajuns în vârf, i-am spus: «Acesta este compromisul perfect între noi doi, marea și muntele», iar el m-a întrebat: «Te căsătorești cu mine?»”, a continuat Camila, care s-a căsătorit la primăria din Buenos Aires pe 26 februarie, la câteva săptămâni după trecerea în neființă a mamei sale, Claudia.

„Mama mea a murit acum două luni și jumătate. Trebuia să mergem să ne vizităm familiile din Argentina. În ziua în care am aterizat, ea era deja la terapie intensivă. Nu ne așteptam, o boală terminală. A fost tragic, era cea mai bună prietenă a mea. Am fost acolo ținând-o de mână până la ultima ei bătaie a inimii. Cel puțin știa că sunt însărcinată. A fost frumos, dar, în același timp, mi-a fost dor de cea mai importantă persoană din viața mea”, a împărtășit Camila pentru prima dată.

Camila Giorgi și Andreas Pasutti vor fi părinții unui băiețel. În timpul apariției lor ca și cuplu la Verissimo, ei au dezvăluit sexul bebelușului lor, care va veni pe lume în septembrie: va fi băiat, așa cum bănuia Giorgi: „Am știut de la început că va veni un băiețel. Am spus că mi-ar plăcea să am un mini Andreas” Numele nu a fost ales.

Camila Giorgi nu închide capitolul tenisul. Transmite un semnal clar: aventura ei în circuit s-ar putea să se reia. Pe rețelele de socializare, fosta jucătoare de tenis a sugerat în repetate rânduri că, după sarcină, ar lua în considerare o revenire pe teren. „Uneori îmi este dor”, a declarat ea la „Verissimo”. „Aș vrea să joc câteva meciuri”, a adăugat Camila, care s-a retras oficial din tenis în mai 2024.

În timpul interviului, Giorgi nu a exclus complet o posibilă revenire. „Îmi pun adesea această întrebare, iar eu răspund: de ce nu? Niciodată să nu spui niciodată, poate aș putea să mă întorc. Trebuie să te antrenezi din greu. Dar ușa către tenis este deschisă, nu am închis-o niciodată. Am plecat pentru că eram obosită, simțeam multă presiune”, afirmă Giorgi.