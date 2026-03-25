O femeie care se dădea drept broker la o bancă elvețiană a reușit să înșele 24 de persoane și a jucat o parte din bani la cazinou

O femeie din Iași, care se prezenta drept broker sau account manager la o bancă din Elveția și susținea că poate tranzacționa pe piața Forex cu profit dublu garantat, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, după ce a indus în eroare 24 de persoane și a obținut de la acestea sume de bani ce depășesc sute de mii de euro. Ancheta a scos la lumină faptul că femeia folosea o parte din bani pentru jocuri de noroc în cazinouri, dar și pentru tranzacții personale pe platforme online și alte cheltuieli proprii.

Procurorii de la Parchetul Tribunalului Iași au dispus trimiterea în judecată a femeii pentru 21 de acte materiale de înșelăciune, stabilind că, în perioada 2017-2021, aceasta a indus în eroare victimele prezentându-se drept broker, account manager sau trader la o bancă elvețiană. Ea le-a promis că le poate deschide conturi bonus sau conturi de bază în valoare de 3.000, 5.000 sau 10.000 de euro, care ar fi urmat să aducă un profit dublu garantat într-un termen de un an.

Ulterior, falsul broker le-a furnizat victimelor rapoarte false despre evoluția conturilor și noi oferte, aparent la fel de avantajoase, menținându-le astfel în eroare și determinându-le să-i remită bani, numerar sau prin virament bancar, pe care le-a folosit în interes personal.

„Prin folosirea de calităţi mincinoase şi mijloace frauduloase, le-a prezentat ca adevărate fapte mincinoase, constând în aceea că este broker sau account manager ori trader în cadrul unei bănci din Elveţia şi, în această calitate, poate tranzacţiona pe piaţa Forex, să le deschidă conturi bonus/conturi de bază în valoare de 3.000 euro/5.000 euro/10.000 euro, care pot aduce un profit dublu garantat, într-un termen scurt (12 luni), iar ulterior le-a menţinut în eroare comunicându-le rapoarte conţinând informaţii false referitoare la evoluţia conturilor şi prezentându-le noi oferte, cel puţin la fel de avantajoase, în acest mod determinându-le să îi remită (numerar sau/şi prin virament bancar), la diferite intervale de timp, sume de bani pe care inculpata le-a folosit în interes personal, respectiv pentru cheltuieli personale, tranzacţionarea în nume propriu pe platforme online şi satisfacerea unor vicii, respectiv jocuri de noroc la diferite cazinouri, cauzând un prejudiciu total de 566.394 de euro şi 242.453 de lei”, se arată în comunicatul transmis de anchetatori.