Cancelarul Friedrich Merz va convoca Consiliul Național de Securitate privind criza energetică

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va convoca „în curând” Consiliul Național de Securitate pentru a analiza situația energetică a țării, potrivit dw.com.

Declarația a fost făcută în cadrul discursului susținut la deschiderea Hannover Messe, unde liderul german a subliniat necesitatea asigurării unui flux constant de combustibili esențiali, precum motorina, benzina și kerosenul pentru aviație.

„Situaţia este tensionată, dar aprovizionarea este asigurată. Dacă condiţiile se înrăutăţesc, suntem pregătiţi să intervenim”, a declarat acesta.

Consiliul Național de Securitate reunește membri ai guvernului federal și ai structurilor de securitate, iar în anumite situații pot participa și reprezentanți ai landurilor.

Friedrich Merz a insistat că protejarea lanțurilor de aprovizionare rămâne o prioritate majoră pentru autorități, precizând că guvernul este pregătit să folosească „toate instrumentele disponibile” pentru a menține stabilitatea în sectorul energetic.