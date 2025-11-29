search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Directivă nouă a UE. Șoferii începători vor fi pedepsiți mai sever pentru alcool, droguri și nefolosirea centurii. Ce mai prevăd noile măsuri

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Permisul de conducere devine digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte. Suspendările vor fi recunoscute la nivel european, iar controalele medicale devin mai riguroase, conform unei noi directive europene.

Noua directivă schimbă regulile privind permisele de conducere FOTO Pixabay
Noua directivă schimbă regulile privind permisele de conducere FOTO Pixabay

Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă care schimbă radical regulile privind permisele de conducere. Documentul va fi digitalizat, ceea ce va permite accesul facil prin telefon sau platforme online. Pentru șoferii începători se introduc restricții suplimentare, iar verificarea aptitudinilor medicale va fi făcută mai sistematic, pentru a crește siguranța rutieră.

„Astăzi marcăm un pas major înainte în modernizarea sistemului de permise de conducere și în reducerea numărului inacceptabil de decese rutiere în întreaga UE. Fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este una în plus. Noile noastre reguli ne vor aduce mai aproape de viziunea noastră Zero – zero decese și răni grave pe drumurile UE până în 2050”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transport și Turism, într-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene.

O noutate majoră este recunoașterea la nivelul întregii UE a suspendărilor de permis, ceea ce va împiedica șoferii sancționați într-un stat să conducă în altul. Statele membre au la dispoziție până la patru ani pentru a include aceste prevederi în legislația națională.

Principalele schimbări

Conform directivei, va fi introdus permisul de conducere digital, accesibil pe telefon sau alt dispozitiv, integrat în viitorul portofelul european de identitate digitală.

Permisul fizic rămâne disponibil la cerere. Permisele pentru autoturisme și motociclete vor avea ca regulă generală o valabilitate de până la 15 ani, iar pentru vehicule grele perioada maximă rămâne mai scurtă - de 5 ani.

De asemenea, va fi introdusă o perioadă de probă de cel puțin 2 ani pentru șoferii începători, cu sancțiuni mai severe pentru: alcool, droguri și nefolosirea centurii sau a sistemelor de retenție pentru copii.

Totodată este menționat și un regim de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani, care pot conduce în anumite condiții, alături de un șofer experimentat, inclusiv pentru unele categorii profesionale, după regulile stabilite de state.

Directiva prevede monitorizarea mai sistematică a aptitudinilor fizice și mentale, inclusiv autoevaluări obligatorii de sănătate la emiterea şi reînnoirea permisului, suplimentate de mecanisme naționale. De exemplu, examenele medicale.

Permisele, valabile pentru o perioadă mai scurtă de timp

Țările pot scurta valabilitatea permiselor pentru șoferii de peste o anumită vârstă și pot impune controale medicale mai frevente sau cururi de reîmprospătare.

Examenul auto va include explicit cunoştinţe despre unghiuri moarte, despre sisteme de asistenţă la condus, riscurile utilizării telefonului, deschiderea în siguranţă a portierelor şi interacțiunea cu pietonii, cu bicicliştii şi alţi utilizatori vulnerabili.

Permisele schimbate din ţări terţe vor fi recunoscute în toate statele Uniunii Europene doar dacă statele respective îndeplinesc stanradde de siguranţă rutieră comparabile, stabilite de Comisie şi statele membre.

Măsurile au fost luate în contextul în care siguranța rutieră este o problemă majoră la nivel societal. În 2024, în Uniunea Europeană, 19.940 de persoane au fost ucise în accidente rutiere. UE și-a stabilit un obiectiv ambițios, „Viziunea Zero” – zero decese pe șosele până în 2050, cu un obiectiv intermediar de reducere a fatalităților cu 50% până în 2030.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
mediafax.ro
image
Veste excelentă pentru Dan Șucu la Genoa! Gazzetta dello Sport: „Blestemul s-a rupt”
fanatik.ro
image
Școala de poliție din Câmpina cheltuie un milion de euro pentru a scăpa de ploșnițe. Insecta „cucerește” pe rând instituții de stat, iar funcționarii trăiesc un coșmar acasă
libertatea.ro
image
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
cancan.ro
image
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
prosport.ro
image
Cum să menții un scor pozitiv în Biroul de Credit? Mulţi români nu bagă în seamă acest aspect
playtech.ro
image
Fosta mare handbalistă a României, dorită de granzii CSM București, Rapid și Gloria Bistrița! Și-a dat demisia de la echipa surpriză din Liga Florilor. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ion Țiriac: ”E femeia perfectă! România trebuie să facă ceva”
digisport.ro
image
MApN, reacție după ce am scris că mii de militari îndeplinesc condițiile de pensionare EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
Georgiana, o româncă din Italia, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Familia și apropiații sunt în stare de șoc: „Drum lin, îngerul meu!”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Asta da BOMBĂ! Un fost concurent de la ”Vara ispitelor”, favorit la Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu! Toate femeile suspinau după el în urmă cu mai bine de 20 de ani
romaniatv.net
image
Se ascut cuțitele în campania electorală. Ultimatumul lui Drulă: ”Ciucu, să participe la dezbateri sau să se retragă”
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Armored Knight Mounted on Cloaked Horse jpg
O mică istorie a calului medieval - animalul legendar care a ridicat cavaleri, armate și civilizații
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!