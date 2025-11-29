Directivă nouă a UE. Șoferii începători vor fi pedepsiți mai sever pentru alcool, droguri și nefolosirea centurii. Ce mai prevăd noile măsuri

Permisul de conducere devine digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte. Suspendările vor fi recunoscute la nivel european, iar controalele medicale devin mai riguroase, conform unei noi directive europene.

Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă care schimbă radical regulile privind permisele de conducere. Documentul va fi digitalizat, ceea ce va permite accesul facil prin telefon sau platforme online. Pentru șoferii începători se introduc restricții suplimentare, iar verificarea aptitudinilor medicale va fi făcută mai sistematic, pentru a crește siguranța rutieră.

„Astăzi marcăm un pas major înainte în modernizarea sistemului de permise de conducere și în reducerea numărului inacceptabil de decese rutiere în întreaga UE. Fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este una în plus. Noile noastre reguli ne vor aduce mai aproape de viziunea noastră Zero – zero decese și răni grave pe drumurile UE până în 2050”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisar european pentru Transport și Turism, într-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene.

O noutate majoră este recunoașterea la nivelul întregii UE a suspendărilor de permis, ceea ce va împiedica șoferii sancționați într-un stat să conducă în altul. Statele membre au la dispoziție până la patru ani pentru a include aceste prevederi în legislația națională.

Principalele schimbări

Conform directivei, va fi introdus permisul de conducere digital, accesibil pe telefon sau alt dispozitiv, integrat în viitorul portofelul european de identitate digitală.

Permisul fizic rămâne disponibil la cerere. Permisele pentru autoturisme și motociclete vor avea ca regulă generală o valabilitate de până la 15 ani, iar pentru vehicule grele perioada maximă rămâne mai scurtă - de 5 ani.

De asemenea, va fi introdusă o perioadă de probă de cel puțin 2 ani pentru șoferii începători, cu sancțiuni mai severe pentru: alcool, droguri și nefolosirea centurii sau a sistemelor de retenție pentru copii.

Totodată este menționat și un regim de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani, care pot conduce în anumite condiții, alături de un șofer experimentat, inclusiv pentru unele categorii profesionale, după regulile stabilite de state.

Directiva prevede monitorizarea mai sistematică a aptitudinilor fizice și mentale, inclusiv autoevaluări obligatorii de sănătate la emiterea şi reînnoirea permisului, suplimentate de mecanisme naționale. De exemplu, examenele medicale.

Permisele, valabile pentru o perioadă mai scurtă de timp

Țările pot scurta valabilitatea permiselor pentru șoferii de peste o anumită vârstă și pot impune controale medicale mai frevente sau cururi de reîmprospătare.

Examenul auto va include explicit cunoştinţe despre unghiuri moarte, despre sisteme de asistenţă la condus, riscurile utilizării telefonului, deschiderea în siguranţă a portierelor şi interacțiunea cu pietonii, cu bicicliştii şi alţi utilizatori vulnerabili.

Permisele schimbate din ţări terţe vor fi recunoscute în toate statele Uniunii Europene doar dacă statele respective îndeplinesc stanradde de siguranţă rutieră comparabile, stabilite de Comisie şi statele membre.

Măsurile au fost luate în contextul în care siguranța rutieră este o problemă majoră la nivel societal. În 2024, în Uniunea Europeană, 19.940 de persoane au fost ucise în accidente rutiere. UE și-a stabilit un obiectiv ambițios, „Viziunea Zero” – zero decese pe șosele până în 2050, cu un obiectiv intermediar de reducere a fatalităților cu 50% până în 2030.