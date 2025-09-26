search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Diplomații europeni avertizează Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioane rusești. „Ar fi război”

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Diplomați europeni au transmis Kremlinului că NATO este pregătită să reacționeze cu forța maximă, în cazul unor noi încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești. 

Atac cu drone FOTO: Getty Images
Atac cu drone FOTO: Getty Images

Întâlnirea tensionată a avut loc la Moscova, unde trimiși ai Marii Britanii, Franței și Germaniei și-au exprimat îngrijorarea față de o incursiune a trei avioane de tip MiG-31 în spațiul aerian estonian săptămâna trecută. Oficialii citați au precizat că au ajuns la concluzia că violarea a fost o manevră deliberată, comandată de autoritățile ruse, scrie Bloomberg.

Ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc

Președintele american Donald Trump a îndemnat săptămâna aceasta Ucraina să recupereze tot teritoriul ocupat de Rusia „cu sprijinul Uniunii Europene” și a clarificat că rolul SUA se limitează la vânzarea de arme pe care aliații le-ar putea livra pe front. Trump a fost întrebat, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dacă ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian. „Da, cred că da”, a fost reacția președintelui american.

De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut declarațiile președintelui american Donald Trump din această săptămână, potrivit cărora țările membre NATO ar trebui să doboare dronele și avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară, scrie reuters. 

„Dacă este necesar. Așadar, sunt total de acord cu președintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Rutte într-un interviu la Fox News, adăugând că militarii NATO sunt instruiți să evalueze astfel de amenințări și să determine dacă pot escorta avioanele rusești în afara teritoriului aliat sau dacă pot lua măsuri suplimentare.

Ambasadorul Rusiei în Franța, Aleksei Meșkov, a avertizat că doborârea unui avion rusesc care încalcă spațiul aerian NATO ar echivala cu „război”. Oficialul rus a negat implicarea Moscovei în recentele incursiuni aeriene în spațiul european.   

„Dacă NATO doboară un avion rus pe motivul unei presupuse încălcări a spațiului aerian, asta va însemna război”, a avertizat ambasadorul Rusiei, Alexey Meshkov.

„Știți, sunt multe avioane NATO care încalcă spațiul aerian rus, se întâmplă destul de des. Dar, ele nu sunt doborâte. (...) Rusia nu face așa ceva, nu este de joacă. Nu este chiar specialitatea noastră”, a declarat Aleksei Meșkov.   

Moscova neagă incursiunile aeriene

Autoritățile de la Moscova neagă că avioanele lor ar fi pătruns în spațiul estonian și susțin că nu încearcă să testeze NATO. De asemenea, Kremlinul a calificat incidentul separat în care drone au intrat în Polonia drept o eroare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că zborurile militare rusești respectă regulile internaționale.

Țările est-europene membre NATO au fost supuse în ultima perioadă unor violări repetate, considerate un test fără precedent pentru coeziunea alianței, în contextul în care Vladimir Putin intensifică atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina, iar sprijinul SUA pentru Kiev pare să scadă.

Conform relatărilor oficialilor, în timpul discuțiilor, un diplomat rus a justificat incursiunile ca reacție la atacurile ucrainene asupra Crimeei și a acuzat NATO că sprijină aceste operațiuni. Rusia consideră, astfel, că este deja implicată într-o confruntare inclusiv cu statele europene.

Germania a confirmat întâlnirea, iar ambasadorii au transmis Moscovei că astfel de incursiuni trebuie să înceteze.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat că se coordonează cu Parisul, Londra și Varșovia și susține „toate măsurile necesare”.

Președintele Emmanuel Macron a evitat să detalieze ce măsuri ar putea lua NATO în cazul unor noi încălcări.

Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care declanșează consultări în fața unei amenințări percepute, a fost invocat doar de nouă ori de la înființarea alianței în 1949, două dintre acestea în această lună, după incidentele din Polonia și Estonia. 

Autoritățile din Danemarca analizează, de asemenea, un posibil rol al Rusiei în atacurile cu drone care au perturbat traficul aerian, deși Kremlinul neagă orice implicare.

„Scopul este să creeze diviziune și teamă”, a declarat ministrul danez al Justiției, Peter Hummelgaard. „Amenințarea atacurilor hibride este aici să rămână.”

Potrivit publicației citate, oficialii de securitate consideră că orice manevră agresivă din partea Moscovei nu va fi neapărat convențională, ci mai degrabă o operațiune hibridă, menită să inducă incertitudine cu privire la originea și motivația sa.

„Rusia ne testează, ne testează pregătirea și angajamentul de a riposta”, a spus președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda. „Este foarte important să arătăm solidaritate și să reacționăm rapid.”

Liderii europeni cer fermitate, dar se tem de escaladare

Totuși, incertitudinea privind intențiile Kremlinului reprezintă o dilemă pentru oficialii europeni, care sunt prudenți să nu escaladeze tensiunile și să compromită unitatea alianței.

Trump a susținut apelurile ferme ale liderilor NATO, inclusiv ale lui Donald Tusk din Polonia, care au cerut doborârea avioanelor rusești.

În schimb, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că NATO riscă să cadă în „capcana escaladării” a lui Putin dacă va deschide focul.

Alți lideri europeni, precum Giorgia Meloni din Italia, au pledat pentru prudență, în timp ce premierul olandez Dick Schoof a declarat că ar susține doborârea unui avion dacă este necesar.

„Rușii trebuie să fie conștienți că se poate întâmpla dacă intră în spațiul NATO”, a precizat Schoof.

Europa

