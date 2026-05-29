Câte drone au ajuns în România de la începutul războiului din Ucraina. Datele MApN

„De la începutul războiului au fost înregistrate peste 90 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 28 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național (ultima pe 29 mai); în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României”, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

În anul 2026 au fost înregistrate 32 de situații de atacuri în apropierea frontierei, ultima pe 29 mai.

„În 23 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de poliție aeriană; în 15 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național (29 mai)”, arată MApN, într-o informare de presă.

Totodată, în 12 situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea, în jurul orei 2.00, pe un bloc din Galați, în Cartierul Mazepa, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, spune că doar un singur apartament din blocul pe care a căzut drona a fost afectat.