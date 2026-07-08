Foto Detaliul care a atras toate privirile la Summitul NATO: Macron a purtat ochelari de soare și în interior

Președintele francez Emmanuel Macron a surprins din nou la Summitul NATO de la Ankara, apărând cu ochelari de soare în spații închise. Look-ul, devenit viral pe rețelele sociale, a aprins o întreagă discuție în online.

Accesoriul, care a devenit rapid un subiect de discuție în rândul liderilor adunați la summitul anual al alianței, nu este o alegere vestimentară, ci face parte din procesul de recuperare al lui Macron în urma unei afecțiuni oculare apărute în luna ianuarie, scrie presa turcă.

Ochelarii de soare, nelipsiți pe parcursul vizitei la Ankara

Macron a aterizat în capitala Turciei pentru cel de-al 36-lea summit al liderilor alianței, fiind întâmpinat la Aeroportul Esenboğa de ministrul turc al Muncii și Securității Sociale, Vedat Işıkhan, alături de alți oficiali.

La scurt timp după sosire, președintele Recep Tayyip Erdoğan și prima doamnă, Emine Erdoğan, au găzduit o recepție la Complexul Prezidențial pentru șefii de stat, șefii de guvern și partenerii acestora care participă la summitul NATO.

Macron și soția sa, Brigitte Macron, au fost întâmpinați de cuplul prezidențial turc și au pozat pentru fotografia oficială, în care liderul francez a fost văzut din nou purtând celebrii ochelari de soare aviator.

Miercuri dimineață, înaintea sesiunilor principale ale summitului, Macron a fost surprins purtând din nou ochelarii în timp ce alerga în Parcul Seğmenler din districtul Çankaya din Ankara.

Ulterior, liderul francez a fost surprins din nou purtând ochelari de soare în interior, în timpul discuțiilor NATO de la Ankara.

→ Imaginea 1/4: Emmanuel Macron cu ochelari de soare la Summitul NATO FOTO AFP

Motivul pentru care Macron nu renunță la ochelarii de soare

Subiectul a atras atenția publicului larg pentru prima dată în ianuarie, în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde Macron a susținut un discurs principal purtând ochelari de soare aviator cu lentilă reflectorizantă în interior. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele sociale, alimentând diverse speculații înainte ca Palatul Élysée să clarifice motivul medical din spatele acestei alegeri.

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Președinția franceză a explicat că Macron a început să poarte ochelari fumurii după ce a suferit o hemoragie subconjunctivală, o afecțiune cauzată de spargerea unui vas mic de sânge sub membrana transparentă care acoperă albul ochiului. Deși afecțiunea poate lăsa ochiul vizibil înroșit, ea este în general inofensivă și nu afectează vederea.

Medicii afirmă că o hemoragie subconjunctivală se vindecă de la sine în una-două săptămâni și poate apărea spontan sau în urma tusei, a strănutului, a efortului fizic intens, a frecării la ochi sau a unei leziuni minore. În unele cazuri, poate provoca și o sensibilitate temporară la lumină.

Conform declarațiilor anterioare ale Palatului Élysée, ochii lui Macron au devenit iritați și fotosensibili, ceea ce l-a determinat să poarte ochelari de soare închiși la culoare pentru a reduce disconfortul în timpul aparițiilor publice. Președinția a subliniat că nu este vorba despre o boală sau o infecție și că afecțiunea nu necesită un tratament specific.

Deși oficialii au descris inițial problema ca fiind temporară, Macron a continuat să poarte ochelarii la mai multe evenimente publice în ultimele luni, iar vizita sa la Ankara pentru summitul NATO a fost cel mai recent exemplu în acest sens.

Speculații în mediul online privind violența domestică

Imaginile cu Macron purtând ochelari de soare în diferite momente ale zilei și nopții au stârnit dezbateri aprinse pe rețelele sociale, internauții speculând diverse scenarii, de la o infecție oculară recurentă până la violență domestică.

Pe platforma X, utilizatorii au postat clipuri video și fotografii de la recentele vizite publice ale lui Macron, lansând teorii despre motivele președintelui.

„De ce poartă Macron ochelari de soare pe timp de noapte, la un prânz oficial oferit de Sharaa?”, a întrebat un utilizator, distribuind un videoclip în care liderul francez lua masa alături de președintele sirian Ahmed Al-Sharaa.

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Drept răspuns, unii internauți au sugerat că ar putea fi vorba despre „sensibilitate la lumină”, în timp ce alții au glumit, spunând că este „fantezia președintelui francez de a face cosplay după personajele lui Tom Cruise”.

Alții au considerat că de vină ar fi soția lui Macron, Brigitte. „Soția lui l-a lovit din nou la ochi”, a sugerat un utilizator, în timp ce un altul a adăugat ironic: „I-a mai făcut soția un ochi negru?”.

Zvonurile fac trimitere la un videoclip viral din mai 2025, care a alimentat speculațiile privind un abuz domestic, după ce Brigitte Macron a fost văzută împingându-i în glumă fața lui Emmanuel Macron la sosirea acestora în Vietnam.

Ulterior, Macron a demontat speculațiile, explicând că imaginile au fost scoase din context și că a fost doar o glumă inofensivă.