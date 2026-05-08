Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Decizie șoc la Kremlin: marșul tradițional din 9 mai, anulat la Moscova. Zelenski avertizase că nu recomandă participarea la paradă

Război în Ucraina
Marșul „Regimentului Nemuritor” de la Moscova, programat tradițional pe 9 mai, nu va mai avea loc în format fizic, a anunțat Kremlinul. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a confirmat că evenimentul va fi organizat exclusiv online în acest an, fără participarea mulțimilor pe străzile capitalei ruse.

Marșul „Regimentului Nemuritor” de la Moscova, anulat FOTO: dialog

Decizia vine în contextul unor măsuri de securitate sporite înaintea Zilei Victoriei, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul politic și militar al Rusiei, potrivit dialog.

Potrivit oficialului rus, deși marșul de la Moscova este anulat în format tradițional, evenimente similare cu participare fizică continuă să fie organizate în alte țări, acolo unde există interes pentru acest tip de manifestație.

În schimb, la Sankt Petersburg, autoritățile locale nu au anunțat deocamdată anularea marșului, evenimentul fiind în continuare programat pentru 9 mai, imediat după parada militară, cu începere de la ora 12:30.

Decizia finală privind desfășurarea manifestațiilor în alte regiuni ale Federației Ruse rămâne însă deschisă și este actualizată în funcție de evoluția situației.

Zelenski, avertisment: „Nu recomandăm participarea la paradă”

Pe fondul acestor pregătiri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un avertisment către oficialii străini, afirmând că Ucraina „nu recomandă” participarea la parada militară din 9 mai. Declarația a fost făcută după ce mai multe state au fost contactate cu privire la prezența reprezentanților lor la eveniment.

„Ei vor permisiunea Ucrainei pentru a-și ține parada, ca să poată mărșălui în siguranță pe piață timp de o oră o dată pe an, după care să se întoarcă la uciderea oamenilor noștri și la continuarea războiului”, a declarat Zelenski în discursul său din seara zilei de 7 mai, potrivit kyivindependent.

„O dorință ciudată… în zilele acestea. Nu o recomandăm”, a adăugat Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, unele țări apropiate Rusiei au contactat Kievul în legătură cu intenția unor oficiali de a participa la parada de 9 mai de la Moscova.

Totodată, Kremlinul a confirmat instituirea unui armistițiu unilateral în perioada 8–10 mai, în timpul căruia toate unitățile militare ruse ar urma să înceteze temporar ostilitățile.

Moscova a avertizat însă că orice încălcare a acestui armistițiu sau atacuri asupra obiectivelor ruse vor primi „un răspuns adecvat”, mergând până la amenințări privind posibile lovituri asupra Kievului.

De cealaltă parte, autoritățile de la Kiev au respins ideea unui armistițiu limitat, reiterând solicitarea pentru o încetare completă și necondiționată a focului, respinsă până acum de Rusia.

În declarații similare, liderul ucrainean a afirmat anterior că soarta paradei militare de 9 mai „depinde” de armata Ucrainei, pe fondul îngrijorărilor din Moscova privind posibile atacuri în timpul evenimentului.

