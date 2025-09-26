Video Scene de violență într-un autobuz din Baia Mare: un adolescent de 15 ani a agresat pasagerii și șoferul

Un incident violent a avut loc joi, 25 septembrie, într-un autobuz din Baia Mare, pe linia 54, în zona Pieței Agroalimentare Izvoarele. Un băiat de 15 ani a atacat pasagerii și șoferul, iar evenimentul a fost filmat chiar de agresor cu telefonul său mobil.

Martorii spun că adolescentul și-a pierdut brusc controlul și a început să amenințe persoanele din autobuz. În timpul altercației, băiatul ar fi lovit o femeie și doi bărbați și l-a scuipat pe șofer, folosind mai multe expresii obscene.

Imaginile difuzate arată cum tânărul întinde mâna spre șofer, în timp ce se aude o voce de femeie spunând: „dați telefon la Poliție”. Șoferul a încercat să-l prindă, însă adolescentul a fugit, fiind îmbrăcat în negru și purtând un rucsac verde. În timpul incidentului, minorul ținea telefonul în mână, aparent filmând scena.

După ce a fugit din autobuz, adolescentul a vandalizat și o mașină parcată în zonă, înainte de a fi prins ulterior de polițiști.

Dosar penal deschis

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere. „Polițiștii din Baia Mare au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, ca urmare a unui eveniment sesizat în data de 25 septembrie. Echipa de ordine și siguranță publică a intervenit pe strada Mihai Eminescu după o sesizare prin 112 privind producerea unei stări conflictuale. Din primele date, a reieșit că pe fondul unui conflict spontan, un minor a manifestat un comportament agresiv față de șoferul unui autobuz. Ulterior, acesta a produs zgârieturi unui autoturism și a agresat o femeie”, se arată în comunicatul poliției, potrivit Antena 3 CNN.

Minorul a fost identificat și este cercetat în continuare sub coordonarea procurorului, pentru documentarea completă a faptei și luarea măsurilor legale.