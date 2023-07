Cum explică Tanczos Barna lipsa delimitării de afirmațiile rasiste ale lui Viktor Orban de anul trecut, la Tușnad

Fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, a explicat într-o intervenție la Băile Tușnad faptul că liderilor UDMR nu le stă în caracter să se delimiteze de cineva, cum a fost și cazul lui Viktor Orban, care a avut declarații controversate în 2022, chiar dacă sunt păreri diferite.

„Comunitatea maghiară din România este o comunitate foarte puternică şi am demonstrat, de fiecare dată, că indiferent de situaţie, indiferent dacă suntem la guvernare sau suntem în opoziţie, putem să ne strângem rândurile, putem să asigurăm o susţinere puternică pentru Uniunea Democrată Maghiară din România, pentru a reprezenta la cel mai înalt nivel interesele maghiarilor din România, împreună cu partidele mai mici, ungureşti, care ne sunt parteneri în Parlament. Comunitatea şi viitorul comunităţii maghiare nu depinde doar de guvernare, nu depinde doar de poziţia UDMR într-un guvern sau altul. Suntem capabili să participăm şi să aducem plus valoare oricărei echipe guvernamentale şi am demonstrat acest lucru în cei doi ani şi jumătate. Dar, sunt momente în care nu mai putem accepta compromisul şi trebuie să arătăm că viitorul comunităţii nu depinde de prezenţa UDMR într-un guvern”, a afirmat fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna.

În contextul participării la lucrările Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, el a mai arătat că, anul trecut, după declaraţiile lui Viktor Orban de la „Tusvanyos”, liderului UDMR, Kelemen Hunor, i s-a cerut să se delimiteze de acele afirmaţii, susţinând că acest lucru nu se poate cere de la comunitatea maghiară.

„Anul trecut, după declaraţiile de la Tusvanyos, a fost un moment în care s-a cerut ca domnul Kelemen să se delimiteze de cele spuse aici şi a spus inclusiv dânsul, la acel moment, că nu se poate cere aşa ceva de la comunitatea maghiară. Noi suntem în comunitate puternică, sigur, putem avea păreri diferite, dar delimitarea nu este un lucru care s-ar putea întâmpla în raport cu organizaţiile maghiarilor din celelalte ţări, din Slovacia, din Serbia, din Slovenia, din Ucraina sau din România sau în raport cu Guvernul de la Budapesta. Suntem o echipă puternică şi împreună încercăm să creionăm viitorul comunităţii maghiare, indiferent în ce ţară trăieşte pe acest continent", a spus Tanczos Barna.

La dezbaterea de vineri a participat, ca de fiecare dată, vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, care a vorbit despre proiectele finanţate de Guvernul Ungariei pentru comunităţile maghiare din Bazinul Carpatic .El a declarat, potrivit traducerii oficiale, că din 2010 au fost implementate peste 50.000 de astfel de proiecte, în valoare de 500 miliarde de forinţi.

Întrevederea Orban - Ciolacu, semnal „extrem de pozitiv”

Legat de întrevederea lui Marcel Ciolacu cu Viktor Orban, miercuri, fostul ministru al Mediului a precizat: „Şi a fost un semnal extrem de pozitiv întâlnirea informală a celor doi prim-miniştri, pentru că există proiecte, există proiecte comune, există o nevoie, e o necesitate colaborarea pentru a realiza proiecte transfrontaliere şi pentru a asigura o stabilitate în acest colţ extrem, extrem de vulnerabil al Europei. Situaţia politică, situaţia generată de război, ne obligă la colaborare, ne obligă la deschidere şi dialog", a declarat Tanczos Barna.