De ce este mafia italiană atât de prezentă și influentă în Germania?

Economia puternică, legislația mai permisivă și oportunitățile de investiții au transformat Germania într-unul dintre principalele teritorii de expansiune pentru organizațiile mafiote italiene. De la spălarea banilor până la infiltrarea în afaceri legale, experții avertizează că fenomenul este mult mai amplu decât lasă să se vadă anchetele publice, scrie Slate.fr.

În restaurantul său din cartierul Schöneberg din Berlin, Pino Bianco pregătește mesele pentru clienții de la prânz. Pereții decorați cu imagini inspirate din sudul Italiei și mesele acoperite cu fețe de masă în carouri roșii și albe recreează atmosfera regiunii Basilicata, locul din care a plecat în urmă cu peste trei decenii.

Stabilit în Germania împreună cu mama sa, Bianco și-a construit afacerea în jurul bucătăriei tradiționale italiene. Însă există un lucru pe care spera să-l lase definitiv în urmă: influența mafiei.

Basilicata se află la granița cu regiunile dominate de unele dintre cele mai puternice organizații criminale din Italia: 'Ndrangheta din Calabria, Camorra din Campania și Sacra Corona Unita din Puglia.

„Mult timp s-a spus că Basilicata era ferită de aceste grupări. În realitate existau și acolo, doar că nimeni nu vorbea despre ele”, spune Bianco.

Masacrul de la Duisburg a schimbat percepția germanilor

În august 2007, șase italieni au fost împușcați mortal în fața unei pizzerii din Duisburg, într-un atac legat de războiul dintre două clanuri ale 'Ndrangheta. A fost primul episod de asemenea amploare atribuit mafiei italiene pe teritoriul Germaniei.

Crima a provocat un șoc național și a schimbat percepția asupra comunității italiene.

„Dintr-o dată, mulți spuneau: «Italieni? Înseamnă mafioți»”, își amintește Bianco.

La doar câteva zile după atac, un șofer de taxi l-a întrebat direct dacă restaurantul său plătește taxe de protecție mafiei.

Și presa a contribuit la alimentarea stereotipurilor. Bianco își amintește coperta unui tabloid german care ilustra o pizza tăiată în felii, însoțită de întrebarea privind cât din prețul unei pizza ajunge, de fapt, în buzunarele mafiei.

Nașterea unei mișcări anti-mafia

În urma acelor evenimente, Pino Bianco a fondat organizația Mafia Nein Danke („Mafia, nu mulțumesc”), inspirată de mișcările civice anti-mafia din Italia.

Scopul era dublu: combaterea criminalității organizate și protejarea imaginii comunității italiene din Germania.

Inițiativa a atras atenția presei și a autorităților, însă, la doar câteva luni după lansare, Bianco s-a confruntat personal cu amenințările.

Mai multe restaurante italiene din Berlin au primit scrisori prin care li se cereau bani pentru a beneficia de „protecție pe timpul nopții”, autorii pretinzând că reprezintă Camorra.

Bianco și ceilalți proprietari au refuzat să plătească, iar poliția i-a arestat rapid pe cei implicați.

Taxele de protecție au marcat generații întregi

Pentru alte familii de origine italiană, presiunile au durat însă zeci de ani.

Anna, nume schimbat pentru protejarea identității, povestește că bunicul și unchiul ei au deschis după cel de-Al Doilea Război Mondial un restaurant într-un oraș din landul Baden-Württemberg.

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Succesul afacerii a atras atenția mafiei.

La început au sosit scrisori prin care li se cereau sume între 800 și 3.000 de euro. Ulterior, solicitările au devenit tot mai frecvente și mai mari.

În cele din urmă, intimidările s-au transformat în violență.

„Bunicul meu a fost atacat și bătut atât de grav încât poliția i-a oferit protecție permanentă”, spune Anna.

Familia nu a avut însă prea multă încredere în eficiența măsurilor oficiale.

„Toată lumea și-a instalat camere de supraveghere, iar câinii de pază au devenit parte din viața de zi cu zi.”

Germania, un teren fertil pentru mafia italiană

Potrivit specialiștilor, prezența mafiei italiene în Germania nu este întâmplătoare.

Helena Raspe, politolog și membru al organizației Mafia Nein Danke, spune că economia germană reprezintă o oportunitate ideală pentru organizațiile criminale.

În locul imaginii tradiționale a mafioților înarmați, grupările moderne preferă infiltrarea în economia legală, folosind companii aparent respectabile pentru spălarea banilor și fraude comerciale.

Procese desfășurate în ultimii ani la Stuttgart ilustrează această evoluție.

Printre acuzații s-au numărat tentativă de omor, șantaj, trafic de droguri, coruperea unor funcționari, fraude comerciale și escrocherii legate de importul și comercializarea produselor alimentare italiene.

Autoritățile regionale spun că principala prioritate este identificarea circuitelor financiare.

„Strategia noastră este simplă: urmărim banii”, afirmă reprezentanți ai Poliției Judiciare din Baden-Württemberg.

O legislație considerată prea permisivă

Experții susțin că un alt avantaj pentru organizațiile mafiote îl reprezintă cadrul juridic german.

Potrivit Helenei Raspe, legislația privind apartenența la organizații criminale este considerabil mai puțin severă decât cea italiană.

Consecința este că puțini suspecți sunt condamnați exclusiv pentru apartenența la o structură mafiotă.

Organizațiile civice încearcă să convingă parlamentarii germani să înăsprească legislația, considerând că actualele prevederi nu reflectă amploarea fenomenului, notează Slate.fr.

Protecția datelor complică anchetele

O altă dificultate este reprezentată de normele stricte privind protecția datelor personale.

Jurnalistul de investigație Sandro Mattioli explică faptul că această abordare are rădăcini istorice, fiind influențată de experiența fostei poliții secrete din Germania de Est.

Protejarea vieții private este un principiu esențial, însă, spune el, limitează uneori capacitatea anchetatorilor de a folosi interceptările telefonice, un instrument esențial în investigațiile antimafia din Italia.

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„Regulile îi protejează pe cetățenii obișnuiți, dar și pe membrii organizațiilor criminale”, afirmă Mattioli.

Fenomenul ar putea fi mult mai extins

În opinia jurnalistului, procesele aflate în desfășurare la Stuttgart reprezintă doar o parte a problemei.

El se întreabă de ce în alte mari centre economice ale Germaniei, precum Frankfurt, München sau Hamburg, numărul anchetelor este mult mai redus.

„Experiența arată că, atunci când autoritățile încep să cerceteze mai atent, descoperă aproape întotdeauna noi rețele”, spune Mattioli.

Experții spun că Germania nu mai reprezintă doar o destinație pentru diaspora italiană, ci și unul dintre cele mai importante spații de dezvoltare economică și financiară pentru organizațiile mafiote din Italia, care și-au adaptat metodele și operează tot mai discret în economia europeană.