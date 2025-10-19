Exclusiv Rusia a declanșat „faza zero” a războiului cu NATO: „Scopul e să ne facă să ne fie frică”

Rusia a accelerat „faza zero” a unui viitor război cu NATO, iar elementul-cheie al acestei perioade este inducerea fricii în populația europeană. Analistul de securitate Nicolae Țîbrigan explică cum poate România să se pregătească pentru războiul psihologic cu Rusia.

Într-o analiză a Institutului pentru Studierea Războiului (ISW) se arată că Rusia accelerează „faza zero” a campaniei de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor. Faza zero presupune, conform sursei citate, „stabilirea condițiilor fizice și psihologice pentru situații de război”.

Raportul enumeră câteva dintre atacurile pe care Rusia le-a efectuat împotriva țărilor NATO: misiuni de sabotaj, interferențe în domeniul războiului electronic (EW), bruiaj GPS, incursiuni în spațiul aerian, dezinformare și incendieri. „Rusia a intensificat dramatic aceste atacuri asupra statelor NATO în ultimele săptămâni, începând cu toamna anului 2025 - în special prin incursiunile dronelor în spațiul aerian NATO”, arată analiza citată.

Unul dintre principalele scopuri ale acestor atacuri din partea Rusiei este, conform ISW „să creeze frică în rândul populației europene și să fragmenteze hotărârea NATO”.

De asemenea se urmărește, prin gama largă de tipuri și de locuri unde se desfășoară atacurile, să se promoveze „sentimentul că amenințarea violenței este omniprezentă în întreaga Europă.”

ISW mai arată că „Rusia își propune să folosească frica în Europa pentru a obține concesii în războiul său împotriva Ucrainei și într-un posibil viitor război NATO-Rusia. Rusia încearcă să-i împingă pe europeni să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, de teama că sprijinul continuu va amplifica atacurile Rusiei, fie ele directe, fie sub acoperire.”

De asemenea, Rusia încearcă să împingă Europa „să-și reducă sau să-și înceteze eforturile continue de a-și consolida apărarea, de teama că aceste eforturi vor provoca atacuri rusești.”

Din analiza Institutului pentru Studierea Războiului rezultă că Rusia intenționează să folosească frica pentru a-i determina pe europeni să-și influențeze guvernele în luarea unor decizii favorabile intereselor Kremlinului.

Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, consideră că pregătirea psihologică și din punct de vedere al dezinformării este unul dintre pilonii care vor asigura rezistența României în cazul unui atac rusesc.

El a afirmat recent că România are potențialul de a rezista în fața unui atac rusesc la fel de mult precum Ucraina, dacă sunt îndeplinite trei condiții: „o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării.”

„Un incident inventat poate fi transformat în câteva ore într-o criză diplomatică”

Analistul de securitate Nicolae Țîbrigan, președinte co-fondator al Asociației New Data Academy, o organizație neguvernamentală din România care are ca scop combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării media și digitale, și coordonator Digital Forensic Team, a explicat pentru „Adevărul” cum poate România să se pregătească pentru războiul psihologic cu Rusia.

„În primul rând trebuie, ca de acum încolo să fim mult mai atenți la mesajele trimise dinspre Kremlin. Să le privim cu calm și claritate. Nu trebuie să intrăm în panică și pentru asta e nevoie să existe proceduri clare și mai multă transparență”, explică specialistul.

El dă exemplul atacurilor cu drone: „România are nevoie de o strategie anti-drone aplicată inclusiv pe aeroporturi, în zona porturilor și în preajma infrastructurilor critice. Asta ar însemna detectare radar, reacție rapidă, o comunicare unificată între Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, autoritățile civile.”

Este, de asemenea, nevoie de un plan de gestionare a acelor bruiaje GPS, de măsuri de navigație alternativă sau informarea piloților cu privire la cum trebuie să procedeze în cazul acestor bruiaje, precum a fost cel în care a fost atacat avionul președintei Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen. „Există asemenea protocoale, dar ele trebuie standardizate și extinse”, a precizat el.

Tîbrigan susține că autoritățile din România trebuie să pună pe picioare un mecanism rapid de demontare a narațiunilor false, în condițiile în care vorbim despre una dintre activitățile principale ale războiului hibrid, în care este implicat inclusiv serviciului secret extern, SVR.

„Un incident inventat , transmis apoi de diverși intermediari sau idioți utili din România, poate fi transformat în câteva ore într-o criză diplomatică, și trebuie să fim foarte atenți la chestiunea aceasta, pentru că vor exista de acum încolo astfel de provocări”, a susținut specialistul.

„România are nevoie urgentă de un centru StratCom”

În acest context, spune el, „România are nevoie urgentă de un centru StratCom. Este o urgență imediată”.

„StratCom” abrevierea de la „Strategic Communications” (comunicare strategică) este un concept legat de contracararea dezinformării și promovarea mesajelor instituționale coerente. NATO are un puternic centru de comunicare strategică, la fel și UE. Astfel de centre funcționează și la nivel național.

Astfel, NATO StratCom este centrul alianței nord-atlantice care se ocupă de analizarea și combaterea propagandei, dezinformării și manipulării informaționale.

Este un centru de excelență acreditat de NATO, dar nu face parte direct din structura militară de comandă. Rolul acestuia este să ofere cercetare, formare și analize pentru aliați în domenii precum: propagandă și dezinformare, influență psihologică (psy-ops), analiza comportamentului online, răspuns strategic la campanii informaționale ostile.

Funcționează mai mult ca un think tank militar-informațional, format din experți civili și ofițeri din statele membre NATO.

EU StratCom (Serviciul European de Acțiune Externă – EEAS) este parte din structura diplomatică a UE, sub conducerea Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe, și gestionează comunicarea strategică externă și contracararea campaniilor de influență, mai ales din partea Rusiei.

Are mai multe unități regionale, cele mai cunoscute fiind: East StratCom Task Force – vizează Rusia, Belarus, Ucraina și statele Parteneriatului Estic; Western Balkans StratCom – pentru Balcanii de Vest; South StratCom – pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Cea mai activă unitate este East StratCom, care administrează platforma EUvsDisinfo

Deși NATO și UE sunt instituții diferite, există un parteneriat informal, dar constant, în ceea ce privește colaborarea în domeniul securității informaționale și al comunicării publice coordonate. Cele două centra StratCom, ala NATO și UE, colaborează îndeaproape.

Cele două structuri fac schimb de informații și analize despre campaniile de dezinformare detectate în spațiul euro-atlantic. Organizează programe comune de formare pentru militari, diplomați și jurnaliști, pentru a răspunde eficient la atacurile informaționale. Coordonează mesaje publice comune, în special în contexte de criză (război, pandemii, atacuri cibernetice). Lucrează la metode standardizate de identificare a rețelelor de conturi false și a surselor de propagandă.

NATO StratCom și EU StratCom formează pilonii apărării informaționale a Europei, unul cu accent militar (NATO), celălalt diplomatic și civil (UE), dar ambele unite în scopul de a proteja societatea de manipulare și propagandă.

Republica Moldova are un Centru StratCom din 2023

Centrele StratCom se pot înființa și la nivel național. StratCom din Republica Moldova este Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, o instituție creată în 2023, consolidată oficial prin decret prezidențial în septembrie 2025. Inițial conceput sub autoritatea Parlamentului, el a fost ulterior trecut în subordinea Președinției și funcționează ca organ de stat responsabil cu monitorizarea și analiza spațiului informațional al țării. Centrul are un număr redus de angajați – 29 de persoane- și este structurat pe direcții care se ocupă de analizarea dezinformării, detectarea comportamentelor inautentice, cercetarea narațiunilor false și dezvoltarea rezilienței societății în fața propagandei. Activitatea sa include colectarea și evaluarea informațiilor privind influențele externe, coordonarea răspunsului instituțional la campanii manipulative și sensibilizarea publicului prin programe de informare. StratCom raportează direct Președintelui Republicii și Consiliului Suprem de Securitate, având rolul de a proteja spațiul informațional național și de a întări capacitatea statului de a reacționa la amenințări hibride.

Țibrigan susține că Centrul StratCom din Moldova a avut un rol împortant în apărarea împotriva războiului hibrid al Rusiei și în păstrarea țării pe direcție europeană.

Cum câștigăm în faza zero a conflictului

Expertul a dat câteva sfaturi și publicului larg.

„Publicul se poate apăra de această fază zero a războiului Rusia – NATO prin acea igienă informațională minimă: adică să nu distribuim nimic, alerte sau capturi de ecran din serviciul Telegram - pentru că e instrumentul preferat la propagandei ruse acum - sau alte rețele sociale până nu avem confirmări oficiale. Nu distribuim nimic”, a subliniat Țîbrigan.

În al doilea rând, oamenii trebuie să se obișnuiască să ceară dovezi pentru informațiile pe care le primesc. „Dovezi și nu emoții. Știu că emoțiile creează atractivitate, ne determină să rămânem mai mult pe rețelele de socializare și să distribuim probabil mult mai mult decât am face în mod obișnuit la informații neutre. Trebuie să fim foarte atenți și să găsim întotdeauna răspunsurile la întrebări cruciale: cine spune? Care e sursa informației? Ce dovezi sunt?”, detaliază specialistul în comunicare.

Și, în ultimul rând, spune el, să nu uităm scopul acestei operațiuni a Rusiei, a acestei faze zero a viitorului război: „Scopul nu e să se transmită adevărul, ci să ne facă să ne fie frică. Doar atunci când reacționăm cu calm și cu rațiune, faza zero eșuează. Atunci când reacționăm emoțional, la impuls, ne bazăm mai mult pe intuiție, emoție, ură, frică, faza zero reușește”.