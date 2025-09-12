search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
Trimisul lui Trump avertizează: Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară rusești

Publicat:

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut, vineri, apel la cumpărătorii europeni ai combustibililor fosili ruși să renunțe la campania împotriva eforturilor blocului comunitar de a pune capăt dependenței de Moscova și să cumpere, în schimb, din America, potrivit Politico

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc”, a spus Wright. FOTO Shutterstock
„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc”, a spus Wright. FOTO Shutterstock

Aflat vineri la un eveniment la Bruxelles, unde, săptămâna aceasta, a avut întâlniri cu oficiali pentru a discuta despre creșterea importurilor de gaz natural lichefiat american și întreruperea fluxului de fonduri pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Wright a declarat că ar fi de preferat ca Europa să se aprovizioneze de la „prietenii săi”.

„Vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”

Când a fost întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a renunța treptat la gazul rusesc, ar trebui să pună capăt în cele din urmă relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președinte Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului dintre Rusia și UcrainaCu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este categoric da”, a declarat Wright. 

Trimisul lui Trump a solicitat țărilor europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.

Amintim că joi, 11 septembrie, cea mai înaltă instanță a UE a decis că Comisia a greșit când a permis Ungariei să acorde ajutor de stat pentru a finanța o extindere majoră a instalațiilor sale nucleare cu „sprijinul Rusiei”. Curtea de Justiție a declarat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă construcția centralei Paks II, în parteneriat cu firma de stat rusă Rosatom, a încălcat regulile de achiziții publice.

Politico amintește că priemierul ungar Viktor Orban a militat de mult timp în favoarea proiectului Paks II și împotriva sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv a planului comisarului pentru energie Dan Jørgensen de a elimina treptat toate importurile de gaze din această țară până în 2027.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
