Ucraina începe să transfere producția de arme către o țară din NATO

Industria de apărare a Ucrainei stabilește puncte de lucru în Danemarca, oferind producătorilor de armament din Kiev protecție împotriva rachetelor rusești și aducând know-how-ul său în Europa, relatează Business Insider.

Ministerul danez al industriei și finanțelor a anunțat la începutul acestei luni că firma ucraineană de apărare Fire Point își mută o parte din producție în această țară, în ceea ce numește un pas important pentru securitatea Ucrainei și care „creează noi oportunități de cooperare cu companii daneze și europene”.

Este prima etapă a unei noi inițiative denumită „Construiți pentru Ucraina”, în cadrul căreia Danemarca a alocat peste 50 de milioane de dolari menite să ajute firmele de apărare ucrainene să înceapă operațiunile.

Proiectul permite companiilor ucrainene să producă în moduri convenționale, în loc să camufleze sau să întrerupă procesul de producție pentru a evita să intre în vizorul rachetelor și dronelor rusești.

Pentru Danemarca și aliații săi, această cooperare furnizează experiență directă câștigată de companiile ucrainene în fabricarea de arme pentru un război major. Această perspectivă este neprețuită.

Departe de atacurile rusești

Proiectul, cel puțin public, include o singură companie ucraineană. Firma Fire Point, care produce și drone și rachete, intenționează pe moment să producă combustibil pentru rachete în Danemarca.

Restul companiilor ucrainene produc obuziere, rachete, drone și multe altele, dar, deocamdată, doar în plan intern.

Chiar și așa, pasul este salutat drept binevenit de industria de apărare. Serhi Goncearov, directorul general al Asociației Naționale a Industriilor de Apărare din Ucraina (NAUDI), care reprezintă aproximativ 100 de companii, a declarat că acesta oferă Ucrainei opțiuni extinse de producție, cu pericol redus. Finanțarea, a adăugat el, ajută și producătorii ucraineni care au o capacitate mult mai mare de producție, în raport cu bugetul de apărare limitat al Ucrainei.

Troels Lund Poulsen, ministrul danez al apărării, a subliniat, de asemenea, că acest nou plan înseamnă că „producția nu mai poate fi oprită de atacurile rusești”.

Unele unități de producție din Ucraina au fost supuse atacurilor rusești. Fabrica Malișev, care produce tancuri, de exemplu, a fost lovită în mod repetat de rachete rusești, dar a reușit să repare daunele și să continue operațiunile.

Or noua inițiativă ar face producția mult mai sigură. Rusia a amenințat anterior că va ataca ținte occidentale, avertizând, spre exemplu, că ar putea viza orice bază care găzduiește avioanele F-16 ale Ucrainei. Dar nu a lansat până acum atacuri majore, probabil din grija de a nu declanșa un conflict major cu NATO.

În Danemarca, riscul este mult mai mic decât în ​​Ucraina, unde companiile trebuie să își planifice atacurile, ceea ce reprezintă un impediment uriaș.

Ucraina este nevoită să rupă producția

Gonceaov a explicat că firmele ucrainene trebuie să fie mobile, pregătite să își schimbe rapid locațiile, și să dispună de adăposturi antiaeriene, măsuri care necesită planificare și resurse suplimentare. În mod ideal, producătorii ar trebui să lucreze în subteran, dar ar fi costisitor și nu este întotdeauna o opțiune disponibilă.

Pierderea utilajelor în urma atacurilor poate duce la luni de întârzieri și poate pune în pericol contractele care mențin companiile pe linia de plutire. De asemenea, acestea pot cauza pierderea „sfâșietoare” de personal ucrainean calificat, a spus el.

Misha Rudominski, CEO-ul Himera, o companie ucraineană care produce sisteme de comunicații securizate, a declarat pentru Business Insider că este nevoită să își împartă producția în diferite locații și să își depoziteze stocurile în altă parte.

Asta pentru a evita să devină o țintă voluminoasă care să devină suficient de valoroasă pentru a fi lovită de Rusia. Multe companii, a spus el, împart producția în „5, 10, 15 locații”, adesea trimițând doar câteva zeci de oameni la fiecare locație. Operațiunile mari, centralizate, sunt destul de rare, cu excepția cazului în care sunt subterane, a spus el.

Un impuls pentru Danemarca

Danemarca consideră sprijinirea industriei de apărare a Ucrainei drept o modalitate de a-și consolida propria industrie, mai ales că se numără printre țările europene care avertizează asupra posibilității ca Rusia să atace o țară NATO în următorii ani.

Când a anunțat pentru prima dată inițiativa „Build for Ukraine” în iunie, Poulsen a declarat că aceasta „va oferi Forțelor Armate Daneze un acces mai ușor la unele dintre cele mai noi tehnologii și experiențe din Ucraina”, care altfel ar fi o provocare din cauza controlului exporturilor.

Ministrul danez al industriei și afacerilor, Morten Bødskov, a declarat că noul parteneriat „ne aduce mult mai aproape de realizarea marelui potențial al industriei daneze de apărare”. Datorită unei situații „tragice”, a spus el, industria de apărare a Ucrainei a învățat lecții și a acumulat experiențe valoroase „de care propria noastră industrie poate beneficia acum mai ușor”.

Danemarca și-a exprimat și anterior interesul față de industria ucraineană. Poulsen a declarat pentru Business Insider în februarie că își dorește ca firmele daneze de apărare să colaboreze cu cele ucrainene și să învețe de la ele, astfel încât să poată „transmite companiilor daneze o parte din lecțiile învățate de la firmele de apărare din Ucraina”.

„Cred că avem multe de învățat de la Ucraina”, a spus el, în special în ceea ce privește o producție într-un ritm rapid.

Cât de repede poate fi extins proiectul este esențial pentru Ucraina, în timp ce încearcă să se apere mai bine împotriva atacurilor Rusiei. Dar este și în interesul pe termen lung al Ucrainei, pe măsură ce încearcă să se integreze în rețeaua de apărare a Europei.

Acest fapt nu a scăpat Ministerului Apărării din Danemarca, care declara în iunie că inițiativa va „asigura în cele din urmă un grad mai mare de integrare a Ucrainei în industria europeană de apărare”.

În acest sens, Serhi Goncearov, directorul general al Asociației Naționale a Industriilor de Apărare din Ucraina (NAUDI) a observat că Ucraina este dornică să sprijine apărarea europeană și nu este doar o țară unde partenerii să trimite bani sau echipamente, și argumentând că ucrainenii „pot oferi cunoștințele, expertiza și tehnologia noastră pentru a le coproduce pentru nevoile europene de peste hotare, dar și pentru propriile nevoi ale Ucrainei”, a spus el.