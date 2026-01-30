Danemarca introduce expulzarea aproape automată a străinilor condamnați la cel puțin un an de închisoare

Guvernul danez a anunțat vineri, 30 ianuarie, că va expulza automat persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse cu închisoarea de un an sau mai mult pentru infracţiuni grave.

„Străinii infractori condamnaţi la cel puţin un an de închisoare pentru infracţiuni grave, precum violenţa agravată şi viol, urmează, în principiu, să fie expulzaţi”, potrivit unui comunicat al Ministerului Imigraţiei, scrie News.ro.

Până acum, expulzările nu se făceau automat, ci erau analizate de la caz la caz, ținând cont de dreptul la viață privată și de familie garantat de convențiile internaționale.

Între timp, Danemarca și Marea Britanie cer modificarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, care stabilește aceste protecții.

„Este corect şi necesar ca ţările europene să se poată aşeza la masa negocierilor şi să spună că preferăm să ne protejăm ţările mai degrabă decât să protejăm infractorii”, a declarat şefa guvernului, Mette Frederiksen, într-o conferinţă de presă.

„Nu cred că, atunci când au fost redactate normele internaţionale, s-a imaginat că cineva va fugi din Orientul Mijlociu pentru a veni în cea mai bună ţară din lume şi apoi va începe să violeze fete şi femei”, a subliniat ea.

„La acea vreme, nu s-a luat deloc în considerare faptul că victima ar putea deveni autorul infracţiunilor. Şi vă pot asigura că, din păcate, mulţi dintre ei au devenit”, a insistat prim-ministrul Danemarcei, care provine dintr-un partid social-democrat.

Doar aproximativ 70% dintre străinii condamnați la cel puțin un an de închisoare pentru fapte grave au fost până acum expulzați, iar Danemarca vrea să înăsprească regulile.

Guvernul va stimula mai puternic întoarcerea voluntară în țările de origine, va impune condiții mai dure în centrele de plecare și le va putea monta brățări electronice celor care nu respectă obligația de prezentare.

În acest context, Copenhaga își redeschide ambasada în Siria și caută cooperare cu Afganistanul pentru returnări. Noile măsuri ar urma să intre în vigoare la 1 mai.