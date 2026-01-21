Autoritățile daneze ar fi amenințat că vor confisca proprietatea Ambasadei Rusiei la Copenhaga

Autoritățile daneze au amenințat că vor confisca proprietatea Ambasadei Rusiei la Copenhaga, a anunțat ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin.

„Obsesia Copenhagăi pentru confruntarea cu Moscova… face imposibilă menținerea unor relații normale cu Danemarca”, a declarat ambasadorul Vladimir Barbin, citat de agenția de stat TASS, potrivit Moscow Times.

Barbin a spus că obținerea și reînnoirea acreditărilor pentru personalul diplomatic, accesul la servicii bancare și efectuarea de reparații la ambasadă „a devenit extrem de dificilă”.

În 2023, Ministerul de Externe danez a ordonat Rusiei să reducă numărul angajaților de la ambasada sa din Copenhaga.

„Decizia de a introduce paritatea în mărimea celor două ambasade înseamnă că Ambasada rusă la Copenhaga trebuie să își reducă personalul actual”, a indicat Ministerul danez de Externe.

Această măsură a fost luată după ce Danemarca a fost nevoită să reducă propriul personal din ambasada sa din Moscova, în urma negocierilor eșuate privind eliberarea vizelor pentru diplomații danezi.

Ca urmare a acestor reduceri de personal, Rusia a fost nevoită să închidă misiunea sa comercială din Copenhaga.