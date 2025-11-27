Laser ultra-performant construit de NATO în Groenlanda pentru a contracara Rusia și China

O nouă bază NATO, aflată în construcție în Groenlanda, va folosi fascicule laser extrem de înguste pentru a descărca rapid și în cantități mari datele de la sateliți, în contextul în care statele occidentale caută să-și protejeze comunicațiile împotriva interferențelor provocate de adversari precum Rusia sau China.

Noua Stație Optică Terestră, planificată în Kangerlussuaq, în vestul Groenlandei, la nord de capitala Nuuk, este construită pe o fostă bază militară americană, potrivit Newsweek. Proiectul utilizează tehnologie dezvoltată de compania lituaniană Astrolight, sprijinită de Agenția Spațială Europeană. Newsweek a solicitat comentarii din partea guvernului groenlandez și a Ministerului de Externe danez.

Rusia intensifică provocările în Arctica și zona baltică prin „război hibrid”, inclusiv bruiaj al comunicațiilor și tăieri ale cablurilor submarine care transportă date de la stații terestre tradiționale, ce folosesc frecvențe radio sau linii de fibră optică. Tehnologia laser oferă o alternativă puternică și o soluție de rezervă pentru aceste situații.

Context geopolitic tensionat

Rusia consideră Arctica esențială pentru apărarea sa națională și zona sa de influență politică. În paralel, China se definește ca „stat aproape arctic” și susține că securitatea regiunii face parte din securitatea sa națională, desfășurând activități „cu dublă utilizare”, atât militare, cât și civile.

În opoziție cu aceste puteri, se află Statele Unite (care dețin teritoriu arctic în Alaska), Canada și țările nordice europene, precum Norvegia. Danemarca este de asemenea un stat arctic prin Groenlanda, care, deși beneficiază de un grad ridicat de autoguvernare, rămâne sub controlul danez în privința politicii externe și de apărare.

Avansurile Rusiei și Chinei în regiune au alimentat și apelurile fostului președinte american Donald Trump privind achiziționarea Groenlandei pentru a asigura securitatea SUA. Trump a criticat aliații europeni, în special Danemarca, pentru că ar face prea puțin pentru protecția regiunii.

Tehnologie laser revoluționară

Noua bază laser este realizată de o echipă din Danemarca și Lituania, state aliate NATO. Astrolight a înființat și o subsidiară în Danemarca implicată în proiect. Compania susține că tehnologia sa permite o viteză de transfer de 10 ori mai mare decât metodele tradiționale de descărcare a datelor de la sateliți și o lățime de bandă de 10.000 de ori mai mare.

„Motivul pentru care am decis să mergem în Groenlanda este, în primul rând, nevoia de soluții de rezervă”, a declarat Laurynas Mačiulis, cofondator și CEO al companiei. „Cablurile submarine pot fi avariate și pot fi vulnerabile la interferențe din partea altor țări… China, Rusia… au acces la acea zonă. Așa că avem nevoie de o soluție de rezervă, mai rezistentă la interferențe, cu capacitate mai mare și un mod mai sigur de comunicare cu sateliții”.

Laserele au avantaje semnificative și în fața războiului electronic, explică Mačiulis: „Vorbim despre o lățime de o mie de ori mai mică decât un grad pentru un fascicul laser. Este extrem de îngust… Imaginați-vă un indicator laser foarte precis, invizibil din lateral, ceea ce înseamnă că inamicul nici măcar nu poate vedea unde se află laserul. Poate fi detectat doar când e în linia de vizibilitate, iar în spațiu, unde sateliții se deplasează cu opt kilometri pe secundă, este aproape imposibil să rămâi fizic în acel fascicul. Așadar, este foarte rezistent. Aproape imposibil de bruiat”.