Cutremur de 5,2 grade în largul unei insulei greceşti din Marea Egee. Seismul s-a resimțit și în Turcia

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs joi în largul insulei Karpathos, din Marea Egee. Seismul a fost resimțit pe mai multe insule grecești și pe coasta de vest a Turciei.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter a avut loc joi, 2 iulie, în largul insulei Karpathos, din Marea Egee, potrivit informațiilor transmise de Institutul de Geodinamică din Atena, într-o zonă cunoscută pentru activitatea tectonică intensă.

Potrivit primelor evaluări ale autorităților elene, nu au fost înregistrate victime și nici pagube materiale.

Seismukl s-a produs la ora locală 11:06 (08:06 GMT), la o adâncime de 13 kilometri, iar epicentrul a fost localizat la aproximativ 11 kilometri de insula Karpathos, situată în Arhipelagul Dodecanez, în sud-estul Greciei.

Deși nu a provocat distrugeri, cutremurul a fost resimțit de locuitorii mai multor insule din zonă, în Rodos și Kasos, iar presa locală relatează că unda seismică a fost percepută inclusiv pe coasta de vest a Turciei, aflată la mică distanță de epicentru.

Acesta este al doilea cutremur semnificativ produs în aceeași regiune într-un interval scurt de timp. În urmă cu doar zece zile, un alt seism, cu magnitudinea 5, a avut loc tot în largul insulei Karpathos.

Vă reamintim că Grecia se numără printre statele europene cu cea mai intensă activitate seismică, deoarece este situată la contactul mai multor plăci tectonice și este traversată de numeroase falii geologice active.

Din acest motiv, cutremurele sunt frecvente, majoritatea producându-se în largul mării. De cele mai multe ori, acestea nu provoacă pagube importante, însă sunt resimțite pe suprafețe întinse, atât pe teritoriul Greciei, cât și în statele vecine.