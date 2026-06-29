Cum vrea Berlinul să prevină închiderea fabricilor celui mai mare producător auto european

Guvernul german vrea să prevină închiderea fabricilor din ţară ale Volkswagen, cel mai mare producător auto european, a anunţat luni un purtător de cuvânt, subliniind că în cele din urmă decizia revine companiei.

Grupul auto german, afectat de presiunea din partea rivalilor din China, de taxele vamale americane şi de reducerea cererii în Europa, intenţionează în următorii ani să concedieze până la 100.000 de angajaţi şi să închidă patru unităţi în Germania, a anunţat vineri revista germană Manager Magazin, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Nu au fost date publicităţii numele uzinelor.

Închiderile la un astfel de grup industrial major ar reprezenta o nouă lovitură la adresa eforturilor Guvernului german de a redresa economia, scrie Agerpres.

"Obiectivul nostru este de a preveni închiderea unităţilor din Germania. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să fie în vigoare condiţiile-cadru potrivite, inclusiv mecanismele necesare pentru competitivitate. Trebuie acordate subvenţii pentru a ne asigura că aceste fabrici rămân profitabile", a anunţat un purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat: "În principiu, totuşi, este întotdeauna la latitudinea companiilor să ia decizii din motive comerciale".

Planurile privind uzinele Volkswagen se vor confrunta cu opoziţia puternică a sindicatelor şi a landului Saxonia Inferioară, al doilea mare acţionar. Guvernul federal nu deţine nicio participaţie în compania cu sediul în Wolfsburg.

Propunerile ar urma să fi discutate la întâlnirea din 9 iulie a Consiliului de Supervizare, care include reprezentanţi ai angajaţilor.

Recent, Volkswagen AG a informat că se aşteaptă la continuarea slăbiciunii pieţei auto chineze în ultimele luni din acest an şi nu anticipează o redresare care să modifice nivelul pierderilor pe care aceasta le-a înregistrat.

China, cea mai mare piaţă auto din lume, este sub o presiune crescută, a apreciat la Beijing grupul german.

Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, a informat, fără a da detalii suplimentare, că se aşteaptă ca piaţa globală pentru vehicule noi să scadă sub 21 milioane de unităţi şi îşi va ajusta planurile în funcţie de aceste evoluţii.

În pofida mediului economic dificil, vânzările Volkswagen de vehicule electrice alimentate de baterii continuă să crească semnificativ.

Ajustările strategice şi lansarea de modele electrice şi hibride plug-in fac ca VW să fie bine poziţionat pentru a face faţă turbulenţelor de pe piaţă, a dat asigurări grupul german.